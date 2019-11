V Drážďanech musela loupit extratřída v branži, má jasno někdejší ‚kolega‘

Zloději, kteří v pondělí nad ránem ukradli cenné historické šperky v drážďanské klenotnici, nebyli žádná "béčka". Podle někdejšího kriminálníka Larryho Lawtona museli objekt detailně znát a dost možná měli komplice zevnitř.

Stačilo jim pět minut, v rozlehlém tmavém objektu se dokonale orientovali a přesně věděli, po čem jít. Pak se po nich slehla stopa. Larry Lawton, někdejší „kolega z branže“, kterého svého času titulovali „král zlodějů šperků“, za téměř tři desítky vloupání si odseděl dvanáct let a nyní spolupracuje s policií jako kriminální expert, má o scénáři spektakulární pondělní loupeže v drážďanském zámku jasno.

„Zloději si buď muzeum předem několikrát detailně prozkoumali nebo – což je podle mě pravděpodobnější – měli komplice z řad zaměstnanců,“ zmínil Lawton v interview pro německý list Süddeutsche Zeitung.

Podle bývalého kriminálníka je úhelnou otázkou každého zloděje šperků co s ukradenými cennostmi po vydařené loupeži udělá. „Musíte začít od kupujícího. Ano, existují excentričtí milionáři, kteří si nechávají na objednávku krást historické cennosti a pak se z nich těší někde v tajném sejfu své vily,“ připouští Lawton, podle něhož je však obvyklejší jiný scénář. „Častěji dochází k „vyprání“ šperků: jejich podoba se změní tak, aby nebyly rozpoznatelné. Když se podívám na to, co zmizelo v Drážďanech, vidím mnoho diamantů. Je docela snadné takový náhrdelník nebo brož „rozmontovat“ a pak prodat samostatně,“ vysvětluje odborník.



Někdejší „král zlodějů“ také upozorňuje, že důležitým faktorem je teď čas. „Klíčové jsou první tři dny po krádeži. Pokud je teď nechytí, vidím jen jedinou možnost, jak by se šperky mohly vrátit nepoškozené. Pojišťovny někdy samy nabízejí zlodějům diskrétně nabízejí výkupné za ukradené předměty, vyjde je to obvykle levněji než vyplácet pojistku – záleží však samozřejmě na výši sjednaného pojistného. V takovém případě se pak nikdo na žádné podrobnosti neptá,“ poodhaluje Lawton možné pokračování kriminálního případu a ještě jednou zdůrazňuje, že muselo jít o detailně připravený, profesionálně provedený podnik.

„Podpálili elektrorozvodnu, aby odvedli pozornost. Znali úplné detaily – včetně toho, že věděli, že sklo ve vitríně, o kterou jim šlo, není neprůstřelné. Měli sebou vhodné nástroje, kterými to rozbili. Byli to zkrátka mistři,“ chválí profesionalitu drážďanských zlodějů Lawton.