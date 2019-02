V eurovolbách na Slovensku kandiduje Dubčekův syn i první slovenský kosmonaut

Bratislava V květnových volbách do Evropského parlamentu bude na Slovensku kandidovat také syn hlavní tváře takzvaného pražského jara v roce 1968 Alexandera Dubčeka, dále první slovenský kosmonaut i bývalý kontroverzní soudce. Vyplývá to z kandidátek 31 politických stran, hnutí a koalic, které se v zemi chtějí zapojit do hlasování.

Vládní Slovenská národní strana zařadila na svou kandidátku do eurovoleb lékaře Pavola Dubčeka, který se rovněž stal členem této strany. Lékař Dubček je synem Alexandera Dubčeka, jenž byl v 60. letech vysokým komunistickým funkcionářem a představitelem obrodného procesu, zvaného pražské jaro. Tyto snahy o uvolnění poměrů v komunistickém Československu ale zastavila invaze vojsk zemí Varšavské smlouvy.



Malé parlamentní opoziční hnutí Jsme rodina-Boris Kollár zase postavila na svou kandidátku i prvního slovenského kosmonauta Ivana Belly. Právě minulý týden si Slovensko připomenulo 20. výročí jeho letu do vesmíru.

Již bývalý soudce Miroslav Radačovský, který loni vyzval prezidenta Andreje Kisku, aby se vzdal funkce, opustil politiku a vystěhoval se ze Slovenska, se bude o hlasy voličů ucházet na kandidátní listině krajně pravicové parlamentní strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko. Radačovský ještě jako soudce loni rozhodl v neprospěch Kisky ve sporu o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami. Následně se Radačovský vzdal funkce soudce, tento krok ovšem avizoval několika měsíců před vynesením verdiktu v Kiskova případu.

Nejsilnější vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica postavila do čela kandidátky do voleb poslanců Evropského parlamentu současnou europoslankyni Moniku Beňovou.

Slovensko má v současnosti 13 poslanců EP. V květnových volbách budou Slováci volit 14 zástupců do Evropského parlamentu. Jedno křeslo navíc má zemi připadnout kvůli plánovanému odchodu Británie z EU. Pokud ale k brexitu do eurovoleb nedojde, funkce slovenského poslance EP se zvolený kandidát s nejnižším počtem získaných hlasů prozatím neujme.