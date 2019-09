V Evropě protestují za lepší klima statisíce lidí, účastní se i školáci s rodiči

Řím/Berlín/Vídeň V evropských městech v pátek vyšly do ulic statisíce mladých lidí v rámci demonstrací za lepší ochranu klimatu. V centru Říma protestuje 200 000 lidí, dalších 150 000 demonstrantů hlásí Milán a celkem podle pořadatelů ve 160 italských městech žádá politiky o rozhodnější postup proti oteplování planety přes milion mladých. Rekordně vysokou účast na klimatických protestech v pátek zaznamenalo i Rakousko, například ve Vídni demonstruje na 30 000 lidí.

Páteční demonstrace jsou vyvrcholením protestního Týdne pro klima, který začal minulý pátek, kdy do ulic po celém světě rovněž vyšly statisíce lidí. Pravidelné páteční protesty Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) iniciovala před rokem švédská aktivistka Greta Thunbergová, která se v pátek osobně zapojí do demonstrace v kanadském Montrealu.



V Římě v pátek demonstrantům přálo slunečné počasí a centrem pochodovalo na 200 000 lidí, kteří nesli například transparenty s nápisy „Máme jen jednu planetu“ nebo „My jsme změna“. V Miláně se podle deníku La Repubblica na demonstraci se školáky často vypravili i jejich rodiče či prarodiče. Velkou účast hlásí i pořadatelé v Turíně, kde se do protestu zapojilo přes 50 000 lidí.

„Dnes to bude největší klimatická stávka v dějinách Rakouska,“ řekla Veronika Winterová z rakouské buňky hnutí Fridays for Future. Policie jí později dala za pravdu, když odhadla, že ve Vídni demonstruje asi 30 000 lidí, v Innsbrucku kolem 18 000 a další tisíce mladých se podílejí na akcích ve Štýrském Hradci, Bregenzi či Linci. Vysoká účast se čeká i v Německu.