‚Babí léto uprostřed zimy.‘ V Evropě se díky horkému vzduchu z Karibiku a Afriky výrazně oteplilo

Praha V Evropě se ohlásilo na leden a únor nečekaně mírné a teplé počasí. Je tomu tak kvůli horkému vzduchu z Karibiku, který se smísil s teplou vlnou z Afriky, čímž vznikla tlaková výše, oteplující většinu Evropy kromě Skandinávie a Pobaltí, uvádí BBC. Evropané, včetně Čechů, si užívají příjemné teploty, mírná zima bez sněhu má ale i své negativní důsledky.

Do Česka začal v pátek proudit teplý oceánský vzduch od západu. Ranní teploty se pohybovaly okolo 10 °C, později teploměry vystoupaly až na 15 °C, což teplotně připomíná spíše duben, než leden. Teplotní rekordy padly na 74 ze 155 stanic měřících alespoň 30 let. V Klementinu naměřili 14,5 stupně, což je tamní dosavadní rekord. Historicky nejvyšší lednovou teplotu pak zachytili v roce 2002 v Ústí nad Labem; 18,8 °C.



Vyšší teploty se objevují i v dalších evropských zemích. Teplý vzduch ze severní Afriky způsobil nárůst teplot v Portugalsku, Španělsku a jižní Francii a podle předpovědi BBC lze během víkendu očekávat v těchto místech teplotu přesahující 20 °C. Španělská meteorologická služba AEMET dokonce varovala před teplotním skokem a označila současné počasí jako „babí léto uprostřed zimy“.

Stejně tak se oteplí i na Balkánském poloostrově - v Athénách má v pondělí být až 17 stupňů, v albánské Tiraně 15 a v rumunské Bukurešti dokonce 18. Ve švýcarském Bernu má být 18 °C a v Londýně, kde se teplota touto dobou normálně pohybuje okolo 7 °C, předpovídají 14 °C. Tlaková výše z Atlantiku ovšem přinesla i srážky a silný vítr.

Během víkendu by se deštivé počasí mělo přenést z Britských ostrovů do střední Evropy. Od sobotního večera má v Česku pršet, srážky se udrží až do úterý. Očekávaná denní teplota je nicméně stále mezi 7-14 °C. Přes víkend bude sílit vítr, podle Českého hydrometeorolgického ústavu (ČHMÚ) místy až 55 až 70 km/h. V úterý přijde pozvolné ochlazování, teploty do konce pracovního týdne postupně klesnou na 1 - 5 °C a lze očekávat i sněhové přeháňky.

Sníh se v Česku zatím během zimy objevil jen sporadicky. Je to kontrast oproti minulému roku, na což upozornil i ČHMÚ na facebookovém profilu.

SROVNÁNÍ VÝŠKY SNĚHU 17. 1. 2019 A 17. 1. 2020



Zatímco loňská zima byla na sníh poměrně bohatá (zejména na horách), ta letošní se sněhem prozatím šetří. Jsme krátce za polovinou meteorologické zimy, takže zkusíme srovnat sněhovou pokrývku v půli ledna 2019 a 2020.



Zatímco loňská zima byla na sníh poměrně bohatá (zejména na horách), ta letošní se sněhem prozatím šetří. Jsme krátce za polovinou meteorologické zimy, takže zkusíme srovnat sněhovou pokrývku v půli ledna 2019 a 2020.

Zatímco loni v polovině ledna na českých horách naměřili více než 2 metry sněhu, letos se jeden metr nakupil poprvé ve čtvrtek v noci. „Zimy se zkracují a prodlužuje se vegetační období. Už teď pozorujeme ubývání sněhu hlavně v listopadu, v březnu a v dubnu,“ řekl serveru iRozhlas.cz klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Sněhová situace není špatná jen pro lyžaře, ale i pro zemědělce. Sníh chrání jarní rostliny před mrazem a zásoby podzemní vody závisí právě na tajícím sněhu. Důsledkem mírných zim jsou tedy i suchá léta. Právě sucho je jedním z největších ekologických problémů České republiky. Extrémním suchem byla v červenci minulého roku podle údajů portálu InterSucho zasažena polovina České republiky.