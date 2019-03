V hotelových pokojích ukryli desítky kamer, natočili na 1600 hostů při sexu

SOUL/PRAHA Jihokorejská policie zadržela dva muže v jednom z největších voyeurských skandálů, který tato země zažila. Muži totiž údajně natočili skrytými kamerami na 1600 hotelových hostů v intimních situacích a sdíleli živě záběry na internetových stránkách.

Podezřelí podle zveřejněných informací nainstalovali skryté kamery ve 42 pokojích třiceti hotelů v deseti jihokorejských městech. Natáčení a sdílení záběrů probíhalo od listopadu loňského roku až do začátku tohoto měsíce, informuje deník The Guardian.



Podle vyšetřovací jednotky kybernetických zločinů v Soulu uvedla, že muži museli vynaložit opravdu velké úsilí, aby se jim podařilo nainstalovat kamery na tolika místech. Miniaturní kamery s čočkami o velikosti jednoho milimetru nalezli policisté v televizních boxech, držácích na fény i zásuvkách. Ty pak sdílely veškerý obsah na internet přes zámořské servery.

Policie uvedla, že v době, kdy se jí podařilo stránky zrušit, přišli si její majitelé již na více než 7 milionů wonů (přibližně 139 tisíc korun) od 97 lidí, kteří jim platili měsíční sazbu, aby se mohli na záběry dívat.

Deník Korea Herald informoval, že v případu jsou zatím vyšetřovaní pouze dva muži, ale to se může v budoucnu změnit. Zatím prý nic nenasvědčuje tomu, že by hotely tušily, že jejich hosty někdo filmuje. Podezřelým hrozí za šíření ilegálních videí až pět let vězení a vysoké pokuty.

Muži byli zadrženi přibližně týden poté, co se v zemi odehrál jiný skandál – televizní celebrita Čung Čoun-joung s přiznal, že tajně natáčel sebe a několik žen při sexu a sdílel tato videa na internetu v chatovací místnosti, jejímž členem byla jedna z jihokorejských hvězd zpěvák Seungri, který je zapleten do případu ilegální prostituce.

Jižní Korea se v současnosti potýká s „epidemií“ tzv. molky, tedy skrytě natáčených videí sexuální povahy. Jejich autoři cílí na ženy na veřejných místech jako jsou toalety a převlékací kabinky. Nárůst takových videí donutil loni v létě desítky tisíc žen vyjít do ulic a protestovat za vyšší tresty pro autory takových záběrů. Úřady na to odpověděly vyšším počtem strážníků v ulicích, což je podle aktivistek naprosto neefektivní řešení.