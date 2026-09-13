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V Indonésii se kvůli špatnému počasí ztratila loď, 140 lidí se pohřešuje

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  7:47aktualizováno  7:47
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ilustrační snímek | foto: Reuters

Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili 103 lidí. Jeden z nich ale zemřel, uvedl místní šéf záchranných složek podle agentury AFP. Podle úřadů bylo na palubě lodi 243 lidí, 140 osob se tedy pohřešuje.

„Vyvinuli jsme maximální úsilí při pátrání po obětech. Máme cestující, které jednotky na místě úspěšně evakuovaly,“ uvedl místní šéf pro záchranné a pátrací operace I Putu Sudayana.

Loď plula z města Surabaya v provincii Východní Jáva přes Jávské moře do města Banjarmasin, metropole provincie Jižní Kalimantan. Během plavby s ní byl ale ztracen kontakt.

Indonésie je souostroví tvořené více než 17.000 ostrovy a nehody lodí a přívozů jsou tam poměrně časté. Lodní doprava je hlavním způsobem dopravy a dodržování bezpečnostních pravidel bývá dost laxní.

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