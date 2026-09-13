„Vyvinuli jsme maximální úsilí při pátrání po obětech. Máme cestující, které jednotky na místě úspěšně evakuovaly,“ uvedl místní šéf pro záchranné a pátrací operace I Putu Sudayana.
Loď plula z města Surabaya v provincii Východní Jáva přes Jávské moře do města Banjarmasin, metropole provincie Jižní Kalimantan. Během plavby s ní byl ale ztracen kontakt.
Indonésie je souostroví tvořené více než 17.000 ostrovy a nehody lodí a přívozů jsou tam poměrně časté. Lodní doprava je hlavním způsobem dopravy a dodržování bezpečnostních pravidel bývá dost laxní.