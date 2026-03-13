USA již dříve informovaly o smrti sedmi příslušníků svých ozbrojených sil při pokračujících operacích proti Íránu. Počet mrtvých vojáků Spojených států tak s nejnovějším oznámením zřejmě stoupl na 11.
Totožnost členů posádky tankovacího letounu bude zveřejněna až poté, co budou informovány jejich rodiny, uvádí CENTCOM. „Do incidentu byla zapojena dvě letadla. Jedno z letadel se zřítilo na západě Iráku a druhé bezpečně přistálo,“ uvedlo v dřívějším prohlášení americké regionální velitelství. Záchranné operace na místě podle CENTCOM pokračují.
K sestřelení tankovacího letounu USA se dříve přihlásila skupina Islámského odboje v Iráku, která sdružuje Íránem podporované ozbrojené frakce.
Američané během nynější operace nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) přišli také o tři stíhačky F-15. Tyto stroje omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, posádky se včas katapultovaly a zachránily se.
Agentura Reuters v úterý uvedla, že při americko-izraelských operacích proti Íránu už bylo zraněno odhadem 150 amerických vojáků.