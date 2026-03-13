V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Armáda hlásí čtyři mrtvé

  11:01aktualizováno  11:11
Spojené státy na pozadí nynějších válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135, který se zřítil na západě Iráku. Regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) informovalo o čtyřech mrtvých. Celkem tvořilo posádku šest lidí. Tragédii podle armády nezpůsobil útok nepřítele ani palba do vlastních řad.
ilustrační snímek

foto: Marco McGinty / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

USA již dříve informovaly o smrti sedmi příslušníků svých ozbrojených sil při pokračujících operacích proti Íránu. Počet mrtvých vojáků Spojených států tak s nejnovějším oznámením zřejmě stoupl na 11.

Totožnost členů posádky tankovacího letounu bude zveřejněna až poté, co budou informovány jejich rodiny, uvádí CENTCOM. „Do incidentu byla zapojena dvě letadla. Jedno z letadel se zřítilo na západě Iráku a druhé bezpečně přistálo,“ uvedlo v dřívějším prohlášení americké regionální velitelství. Záchranné operace na místě podle CENTCOM pokračují.

K sestřelení tankovacího letounu USA se dříve přihlásila skupina Islámského odboje v Iráku, která sdružuje Íránem podporované ozbrojené frakce.

Američané během nynější operace nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) přišli také o tři stíhačky F-15. Tyto stroje omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana, posádky se včas katapultovaly a zachránily se.

Agentura Reuters v úterý uvedla, že při americko-izraelských operacích proti Íránu už bylo zraněno odhadem 150 amerických vojáků.

