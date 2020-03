V Íránu se situace stále zhoršuje. Koronavirem je nakaženo přes 12 700 lidí a zemřelo 611 pacientů

Peking Novým koronavirem je v Íránu nakaženo více než 12 700 lidí, zhruba o 1300 více než v pátek. S odkazem na ministerstvo zdravotnictví to v sobotu uvedla íránská státní televize. Na onemocnění způsobené koronavirem v zemi do soboty zemřelo 611 lidí. To je ve srovnání s páteční bilancí o 97 více.

Íránská státní televize uvedla, že je v zemi potvrzeno 12 729 nakažených, což je nejvíce v oblasti Blízkého východu. Mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví oznámil, že za posledních 24 hodin přibylo 1365 nových případů nákazy.

Podle aktuálních údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je ve 129 zemích a územích koronavirem nakaženo přes 142 tisíc lidí. Koronavirus, který se šíří od konce loňského roku z Číny, podle WHO zabil už 5388 lidí. Na Čínu připadá více než 81 tisíc případů nákazy a přes 3 tisíce mrtvých. Pevninská Čína hlásí 11 nových případů Pevninská Čína zaznamenala za pátek 11 nových případů nákazy koronavirem a 13 dalších obětí. Počet lidí, kteří tam od vypuknutí epidemie viru podlehli, tím vystoupal na 3189 z celkem 80 824 infikovaných. S odkazem na místní úřady o tom informovala agentura Reuters.

Počet nově nakažených v pevninské Číně, tedy bez autonomního Hongkongu a Macaa, oproti čtvrtku vrostl o tři, počet obětí pak o šest lidí. Všechna páteční úmrtí zaznamenala nejhůře zasažená provincie Chu-pej, 10 z nich přitom pocházelo z města Wu-chan, odkud virus zřejmě pochází.

Vláda zpřísnila opatření proti koronaviru: musí být zavřené restaurace a obchody. Nakažených je 150 Sobotní statistiky potvrzují, že epidemie v pevninské Číně v posledních dnech pomalu polevuje. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek prohlásila, že ohnisko nákazy se přesunulo z Číny do Evropy, kde například Itálie hlásí tisíce nově nakažených a stovky zemřelých denně.