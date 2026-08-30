Podle RÚV byl ze začátku v Reykjavíku sečten vyšší podíl hlasů než v jiných částech země, přičemž islandská metropole se k možnosti „ano“ přiklání více než ostatní volební obvody.
Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i schengenského prostoru, součástí EU však není.
V roce 2010 uprostřed finanční krize sice přístupová jednání Island zahájil, v roce 2013 ale po rychlém zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.
V poslední době v kontextu růstu životních nákladů, ruské války na Ukrajině či výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa o potřebě ovládnout Grónsko se zájem o vstup do EU na Islandu zvýšil.
Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po případném uzavření všech kapitol by musel ještě vyhlásit další samostatné referendum o samotném vstupu.