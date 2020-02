V Istanbulu vyjelo letadlo z dráhy, rozpadlo se a začalo hořet. Nejsou hlášeny žádné oběti

Letadlo podle serveru stanice NTV patří turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka. Na palubě bylo 177 cestujících, uvedla NTV.

Pegasus Airlines provozuje i lety do Prahy.

Wow! Pegasus 737 has crashed at #Istanbul Airport. Hope nobody seriously injured.  #PC2193 pic.twitter.com/MZ0ySl5KLx