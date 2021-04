V Itálii uzavřeli vyšetřování zřícení mostu v Janově, soud hrozí 69 lidem. Most prý nebyl řádně udržován

Řím/Janov Téměř tři roky od zřícení dálničního mostu v Janově ukončila italská prokuratura vyšetřování tragédie, při které zemřelo 43 lidí. Soudní proces hrozí 69 osobám, včetně manažerů dálniční společnosti Autostrade per Italia (ASPI), která měla most ve správě. Panuje podezření, že most nebyl řádně udržován a trpěl dalšími nedostatky, uvedla agentura APA s odvoláním na čtvrteční informace italských médií.

Státní zastupitelství vyšetřovalo pád mostu jako trestné činy obecného ohrožení z nedbalosti a mnohanásobné zabití. Vyšetřovatelé zkoumali, zda se konstrukce zřítila kvůli nedostatečné údržbě či zda to bylo v důsledku nepředvídatelných okolností. Vyšetřováni byli i bývalí manažeři holdingu Atlantia, který dálniční společnost ASPI ovládá.

Prokuratura nyní o svých závěrech informovala 69 vyšetřovaných osob a dvě firmy, což je v italském soudním systému krok předcházející formálnímu obvinění. Kolaps mostu způsobil šok v celé zemi a Italům přivodil celonárodní trauma, píše APA. ASPI čelí obviněním, že síť nedostatečně udržuje a v důsledku toho se silnice a mosty rozpadají. Již dlouho před zřícením mostu bylo údajně známo, že stavba trpí závažnými vadami. Morandiho most v přístavním městě Janově se zřítil 14. srpna 2018 a spolu s ním řada projíždějících osobních a nákladních aut. Zemřelo 43 lidí a stovky lidí žijících v domech pod mostem přišly o přístřeší. Zbytky konstrukce byly strženy. V srpnu 2020 byl na stejném místě zprovozněn nový most, který navrhl věhlasný architekt Renzo Piano.