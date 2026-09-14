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V Dolomitech zemřel český turista. V noci si šel pořizovat fotografie

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  17:07aktualizováno  17:07
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie, uvedla alpská záchranná služba v Benátsku CNSAS Veneto. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl.

Muž podle záchranářů kolem půlnoci vyšel z turistické chaty Coldai v Dolomitech. Jeho přátelé přivolali policii a záchranáře, protože se delší dobu nevracel.

Pátrací tým za použití nočního vidění nalezl „tělo pohřešovaného českého občana ve věku 43 let“ nedaleko zmíněné turistické chaty. Po rozednění vrtulník přepravil tělo mrtvého na přístupnější místo.

Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Podle propočtu jde od července alespoň o sedmého českého turistu, který zahynul v Alpách v Itálii, Francii či Rakousku.

Nejtragičtější bilanci drží letos Mont Blanc s alespoň třemi mrtvými turisty z Česka. Nebezpečí výstupů tam zvyšuje nadměrný pád kamení, což podle expertů způsobilo sucho a vysoké teploty.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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