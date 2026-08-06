V italských Alpách zemřela třináctiletá dívka z Česka, spadla ze skalního srázu

„Dívka byla s rodinou na túře ve výšce přibližně 2 600 metrů, když uklouzla na svahu a následně spadla ze skalního srázu z výšky asi devadesáti metrů,“ popsala incident záchranná služba. Její tým byl na místo přivolán kolem poledne a k vážně zraněné dívce slanil z vrtulníku.
Ten poté zraněnou letecky přepravil do lokality Passo Feudo, kde se ji záchranáři snažili oživit. „Navzdory vynaloženému úsilí dívka zemřela kvůli vážným zraněním,“ uvedli dále alpští záchranáři.
„Můžeme potvrdit úmrtí mladé české občanky v Itálii. Kolegové na generálním konzulátu v Miláně jsou v kontaktu s místní policií a jsou připraveni poskytnout potřebnou konzulární pomoc,“ řekl Černínský palác.
Na vyšetřování se podílí Alpský oddíl italské finanční stráže (SAGF), který je jedním z policejních sborů určených k vyšetřování incidentů ve vysokých horách. Rodičům dívky byla nabídnuta pomoc psychologů.
Letos v létě už na evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Například v polovině července zemřeli při výstupu na Mont Blanc dva Češi, třiasedmdesátiletá turistka zase 12. července nepřežila pád v pohoří Malá Fatra na Slovensku.
O den později v rakouském areálu Postalm u Salcburku zahynul při turistické výpravě třiadvacetiletý český občan. Koncem měsíce pak zemřela dvaatřicetiletá česká horolezkyně po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska a u hornorakouského Hinterstoderu zase sedmačtyřicetiletá turistka, kterou záchranáři našli ve skalní strži pod stezkou.