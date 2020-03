V izolaci už je i hlavní brexitový vyjednavač Londýna David Frost. Barnier pár hodin předtím oznámil nákazu

Brusel Kvůli příznakům nemoci COVID-19 se ocitl v karanténě také David Frost, který vede britský vyjednávací tým v rozhovorech o budoucím vztahu s Evropskou unií. V noci na pátek o tom s odvoláním na nejmenovaného britského činitele informovala agentura Bloomberg. Zpráva přišla jen několik hodin poté, co hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier oznámil, že měl pozitivní test na nový typ koronaviru.

U jeho britského protějšku se zatím podle všeho nákaza neprokázala. Dva diplomaté se naposledy setkali při prvním kole rozhovorů v druhé fázi brexitu, které se konalo před dvěma týdny. Frost je zároveň jedním z mnoha britských činitelů, kteří se museli v posledních dnech uchýlit do karantény kvůli podezření ohledně infekce koronavirem.



„Tato zpráva by mohla pohřbít jakékoli naděje na to, že se vyjednávání o budoucím obchodním vztahu dvou stran při globální pandemii nějak výrazně posunou dopředu,“ komentuje Bloomberg vývoj kolem vyjednavačů Bruselu a Londýna.

Zrušené rozhovory o podobě nového partnerství

Rozhovory o podobě nového partnerství by podle aktuálního harmonogramu měly skončit na konci roku, zatím ale proběhlo jen první kolo. Druhé bylo naplánované na tento týden, ovšem kvůli šíření koronaviru bylo zrušeno, přičemž avizovaná náhrada bez osobního kontaktu se zatím nedostavila.

Britský premiér Boris Johnson odmítá prodloužení vyjednávacího období, k němuž lze při oboustranné dohodě do konce června přistoupit, podle mnoha analytiků však za zbývajících devět měsíců není možné dohodu stihnout.

Podle Bloomberg nyní účastníci rozhovorů zkoumají, zda by bylo možné složitá vyjednávání vést na dálku skrze „videokonference nebo nepřetržitě vedené diskuse“. Původní plán počítal s pravidelnými několikadenními bloky osobních setkání střídavě v Bruselu a Londýně.

Pokud by vyjednávací období nakonec nebylo prodlouženo a dvě strany by následně nedokázaly do konce roku uzavřít dohodu, pokračování vzájemného obchodu by provázela cla a kvóty.

Diskuse mezi Británií a EU aktuálně nejsou úplně zmrazené, ačkoli britský premiér na středeční tiskové konferenci řekl, že to není téma, které by se v Downing Street v těchto dnech „pravidelně probíralo“. Ve stejný den totiž bylo oznámeno, že Londýn a Brusel si vyměnily „návrhy právního textu“ dohody, která bude určovat budoucí vztah.

Británie na základě výsledku referenda z roku 2016 s koncem ledna formálně vystoupila z EU, až do konce stávajícího přechodného období brexitu ale v praxi takřka vše zůstává při starém. Británie se nadále řídí unijními zákony, nemůže už ale ovlivnit jejich podobu, protože od února není zastoupena v institucích EU.