V jeskyni v Iráku našli těla 13 zastřelených Turků unesených kurdskými povstalci

Ankara V jeskynním komplexu na severu Iráku se našla těla 13 Turků unesených kurdskými povstalci. V neděli to podle agentury AP oznámil turecký ministr obrany Hulusi Akar. Dvanáct obětí zemřelo po střelbě do hlavy a jednu zabila rána do ramene.

Jejich těla byla nalezena poblíž turecké hranice v regionu Gara. Při ozbrojené operaci na záchranu svých unesených občanů turecké jednotky zabily 48 příslušníků ozbrojených milic Strany kurdských pracujících (PKK), uvedl Akar. Dodal, že při ní byli zabiti i tři turečtí vojáci a tři další jsou zraněni.

Irácké ozbrojené složky zabily vysokého člena Islámského státu, řekl irácký premiér „Podle prvních informací poskytnutých dvěma teroristy, které jsme zajali živé, byli naši občané na začátku operace umučeni teroristou, který v jeskyni velel,“ uvedl ministr v kontrolním středisku operace poblíž tureckých hranic s Irákem. Identitu unesených nezveřejnil. PKK v prohlášení zveřejněném na svém webu popřela, že by zadržovaným vězňům ublížila. PKK bojuje za vznik samostatného kurdského státu. Spojené státy a Evropská unie ji označují za teroristickou organizaci. Od začátku jí vedeného povstání ve většinově kurdském jihovýchodním tureckém regionu v roce 1984 zemřely desítky tisíc lidí.