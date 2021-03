V Kábulu zakázali dívkám nad 12 let zpívat na veřejnosti

Kábul Nařízení šéfa rezortu vzdělávání v afghánském hlavním městě Kábulu, které zakazuje dívkám starším 12 let zpívat na veřejnosti, vyvolalo vlnu kritiky na sociálních sítích i odmítavou reakci ze strany ministerstva školství. V neděli o tom informoval server stanice BBC.

Kábulská vyhláška zakázala dívkám nad 12 let zpívat na školních akcích, starší dívky také nesmějí mít učitele hudby mužského pohlaví. Dívky v reakci na oznámení začaly na sociálních sítích sdílet protestní příspěvky pod hashtagem #IAmMySong (JsemSváPíseň).



Ministerstvo školství uvedlo, že se zákazem nesouhlasí a že hodlá nařízení přezkoumat. Aktivisté mají za to, že jde o krok zpět a některé ženy v této souvislosti připomínají období druhé poloviny 90. let a přelomu milénia, kdy bylo v zemi u moci islamistické hnutí Tálibán, dívky nemohly chodit do škol a většina hudby byla zakázaná.

„Promiň nám, Bože, že lidé mohou být tak krutí, že dokonce i dítě vnímají z genderové perspektivy,“ napsala k nařízení na Twitteru afghánská spisovatelka Šafika Chpalváková.