Svědectví z hořící Kalifornie: jak scéna z postapokalyptického filmu, vzduch je místy ‚oranžový‘

Los Angeles Nenasytný živel si v jindy slunném americkém státě vyžádal už 31 obětí, dalších 200 osob je pohřešovaných, přes tři sta tisíc lidí bylo nuceno opustit své domovy. Těch už bylo zničeno téměř sedm tisíc. Zuřící požáry jsou už nyní nejtragičtějšími v historii Kalifornie, hasičům se navíc zatím povedlo dostat pod kontrolu jen zlomek plochy požárů, silný vítr navíc hrozí rozšířením kalamity. Fotky svých spálených domovů na sociálních sítích zveřejnily také americké celebrity.

Podle amerických úřadů počet mrtvých zřejmě ještě poroste. Šerif okresu Butte County Cory Honea uvedl, že během neděle se pět mrtvých těl našlo v domech a jedno v autě v ohořelých troskách města Paradise. Policie od čtvrtka, kdy zdejší požár propukl, pohřešuje 228 lidí.



Na severu Kalifornie plameny nejvíce zasáhly právě město Paradise, kde lehlo popelem přes 6700 domovů, firemních objektů a obchodů i nemocnice. Některé z obětí požárů byly nalezeny uvnitř nebo nedaleko svých ohořelých aut či v troskách a okolí vyhořelých domů.



Brynn Parrott Chatfieldová dokonce zveřejnila video, jak utíkala z kalifornského města Paradise. Plameny pustošily zem po obou stranách silnice.



„V daných oblastech (Camp Fire v oblasti severně od Sacramenta, Woolsey Fire nedaleko Malibu) se evakuují celá města a hasiči se snaží, seč mohou. Je to znát i na obrovském území Kalifornie a to kvůli mračnům popela, která se dostávají do ovzduší,“ popisuje z místa redaktor LN Luděk Vokáč.

Podle hasičů se požáry dále šíří kvůli silnému větru a suchu, které v oblasti panuje. Kvůli ohni bylo v celé Kalifornii evakuováno více než 300 000 lidí. Plameny podle stanice BBC tu letos spálily území o rozloze větší, než má Belgie a Lucembursko dohromady. Na co nejrychlejším zadržení postupu plamenů stravujících vše, co jim přijde do cesty, se podílí více než osm tisíc hasičů.

Matka se synem prchají ze svého domu v Malibu ohroženého požárem.

„San Francisco a celá Bay Area jsou v mlze z popela v podstatě už od pátku, kdy jsme přilétali. Jsou tu místa, kde je to lepší, ale hodně rychle se to mění a mračna neustále postupují. Ve vzduchu je téměř neustále cítit spálené dřevo, spousta lidí nosí roušky. Oproti konci minulého týdne se tu dost ochladilo, i když přes den normálně svítí slunce, prostě přes ten prach ve vzduchu se zem neohřeje a celý den to vlastně vypadá, jako by bylo sotva před západem slunce. Vzduch je místy v podstatě oranžový,“ popisuje kalifornskou realitu Vokáč, kterému scenérie prý připomíná postapokalyptickou krajinu z filmu Blade Runner 2048.



Kalifornský guvernér Jerry Brown už urgoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v jeho státu vyhlásil stav katastrofy, což by umožnilo uvolnit další prostředky k řešení živelní pohromy. Úřady se se stavem nouze potýkají v nejrůznějším způsobem. „Vzhledem k obrovskému zájmu o informace ohledně požárů kolabují různé stránky amerických institucí a úřadů. Třeba americká agentura pro ochranu životního prostředí přepnula své stránky do nějaké zjednodušené verze, ale stejně jejich web příliv návštěvníků nestíhá,“ upozorňuje z místa Vokáč.

Že nenasytné plameny nešetří nikoho, dokazují fotky celebrit, které se podělily o snímky svých bývalých domovů nyní spálených na popel. „Vrátil jsem se po evakuaci do svého domu v Malibu. Skličující časy v celé Kalifornii. Jaky vždy mě inspiruje kuráž, duch a oběti hasičů,“ napsal na svém Twitteru hollywoodský herec Gerard Butler u fotky, na které stojí s rouškou spuštěnou pod bradou u torza svého spáleného sídla.



Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11. listopadu 2018

„Jsem naprosto zničená z požárů, které zasáhly mou komunitu. Jsem jedna z těch šťastnějších. Má zvířata i láska mého života se dostaly pryč do bezpečí a to je vše, na čem nyní záleží. Můj dům už nestojí, ale vzpomínky sdílené s mou rodinou a přáteli stojí pevně. Jsem vděčná za všechno, co mi zbylo. Posílám mnoho lásky a vděčnosti losangeleským hasičům a úřadu šerifa,“ napsala na sociální sítě zpěvačka Miley Cyrus.

Hasičům se zatím podařilo vytvořit nehořlavou bariéru jen na čtvrtině plochy v oblasti požáru Camp, u druhé oblasti Woolsey je to jen desetina. Bezmocnou Kalifornii tak běsnící živel zřejmě změní k nepoznání.

Vrak auta po požáru.

„Lidé to tu hodně řeší. A jen rezignovaně čekají, co se bude dít dál. Takové požáry jsou tu běžné a v posledních letech jsou čím dál častější kvůli suchu, které tu panuje. Na mnoha místech tu prý letos nepršelo někdy od února či od března. Lidé mají nyní zakázáno si byť rozdělat oheň v krbu,“ shrnuje z ponuré Kalifornie Luděk Vokáč.