V Kanadě se utrhla kabinková lanovka, někdo zřejmě přeřezal lana

„Věříme, že se jednalo o úmyslné poškození lan a že jde o čin zatím neznámého vandala,“ uvedla Kara Triance, vyšetřovatelka Královské kanadské jízdní policie (RCMP) pro televizi CBC. „Momentálně se jedná o místo činu, takže žádáme všechny lidi, aby se nepřibližovali,“ dodala.

Společnost The Sea to Sky Gondola, která lanovku provozuje, se k případu vyjádřila v prohlášení na svých webových stránkách. Potvrdila mimo jiné, že nebyli zraněni zákazníci ani členové personálu.

Manažer Sea to Sky Gondola Kirby Brown uvedl, že nedávno kontrolovali technický stav a prováděli údržbu. „A lano bylo velké, silné, krásné a zdravé,“ dodal. Ocelové lano má průměr 55 milimetrů a skládá se ze šesti vláken. Běžně uveze několik tun, když jsou kabinky plné, a mělo by vydržet i různé povětrnostní podmínky.



Podle policie se navíc pachatel sám ohrozil, protože lana jsou poměrně vysoko a navíc pod napětím. Čin musel provést někdy těsně po půlnoci. Policie však ve svém prohlášení uvedla, že celý incident, který se odehrál v jihozápadním kanadském městě Squamish, mohl dopadnout mnohem hůř.

