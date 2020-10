Keňská policie zatkla muže kvůli chybějící roušce, jeho tělo se pak našlo v řece. Školy stříkají žáky dezinfekcí

Na západě Keni minulý týden ohlásili zmizení a pak úmrtí jednadvacetiletého Dennise Lusavy v místě zvaném Lugara. Rozlícení obyvatelé zapálili policejní stanici už den po jeho zadržení. Později se jeho tělo našlo v řece Nzoia.



Keňská policie přísně vymáhá dodržování protiepidemických opatření a rozhořčení Keňané kvůli tomu od března zapálili už tři policejní stanice. Nošení roušek je v zemi povinné.

Lusakaova matka šla na policii hned, když byl její syn minulou středu zadržen. Policisté jí umožnili vejít do cely, kde našla syna zbitého do krve, svlečeného do spodního prádla a připoutaného k oknu. Policisté v bití holí pokračovali i před ní. Další den přinesla synovi čisté šaty, a když si je muž nedokázal obléct, bili ho znovu. Nemohla pohled snést a odešla, a když se večer vrátila, řekli jí, že byl syn propuštěn. Matčinu výpověď ověřila a potvrdila nezávislá zdravotně právní organizace.

Podle AP policisté v Keni za minulých sedm měsíců kvůli porušení protiepidemických opatření zabili 15 lidí, mezi nimi 13letého chlapce.

Přísně k hygieně přistupují zřejmě také školy, protože proti jejich praxi zakročilo ministerstvo zdravotnictví. Výuka na základních a středních školách byla obnovena v pondělí. Na internetu se objevilo video, na němž je vidět školačky v řadě čekající na to, až je muž v kombinéze a s nádrží dezinfekce na zádech postříká od hlavy k patě.

Podle zástupce ministerstva školství ale není použitý přípravek pro lidi vhodný a úřad vyzval školy, aby žáky touto metodou nedezinfikovaly.



