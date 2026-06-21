Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

První předběžné výsledky se očekávají v noci z neděle na pondělí. V zemi je 41 milionů oprávněných voličů, prvního kola se účastnilo 24 milionů voličů.
Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, který dosud nezastával žádnou politickou funkci, první kolo překvapivě vyhrál, když získal 43,7 procenta hlasů. Třiašedesátiletý Cepeda, který kandiduje za stranu Historický pakt vedenou současným prezidentem Gustavem Petrem, dostal 40,9 procenta.
Petro, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie, se o další prezidentský mandát už podle ústavy ucházet nesmí. Petro a Cepeda předběžné výsledky prvního kola nejprve zpochybnili a tvrdili, že se manipulovalo se stovkami tisíc hlasů. Cepeda ale posléze výsledky uznal.