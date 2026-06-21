Kolumbii čeká druhé kolo prezidentských voleb, vítěz do úřadu nastoupí v srpnu

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  8:19aktualizováno  8:19
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V Kolumbii se v neděli koná rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Utkají se v něm krajně pravicový podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Volební místnosti se uzavřou ve 23:00 SELČ. Vítěz by se měl ujmout úřadu 7. srpna.
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella (vlevo) a levicový senátor Iván Cepeda (vpravo) (1. června 2026) | foto: Reuters

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...
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První předběžné výsledky se očekávají v noci z neděle na pondělí. V zemi je 41 milionů oprávněných voličů, prvního kola se účastnilo 24 milionů voličů.

Sedmačtyřicetiletý de la Espriella, který dosud nezastával žádnou politickou funkci, první kolo překvapivě vyhrál, když získal 43,7 procenta hlasů. Třiašedesátiletý Cepeda, který kandiduje za stranu Historický pakt vedenou současným prezidentem Gustavem Petrem, dostal 40,9 procenta.

Petro, který se stal prvním levicovým prezidentem Kolumbie, se o další prezidentský mandát už podle ústavy ucházet nesmí. Petro a Cepeda předběžné výsledky prvního kola nejprve zpochybnili a tvrdili, že se manipulovalo se stovkami tisíc hlasů. Cepeda ale posléze výsledky uznal.

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