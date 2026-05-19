Počet obětí eboly v Kongu stoupá. Šéf WHO je hluboce znepokojen

Podle dřívějších údajů bylo při epidemii na východě země hlášeno 91 úmrtí ze 350 podezřelých případů. WHO varovala, že šíření eboly je mimořádně rychlé a představuje vážnou hrozbu pro region.
WHO na úterní den svolala zasedání krizového výboru, který bude situaci kolem šíření nákazy v Kongu řešit.
Mluvčí organizace to uvedl dva dny poté, co šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyhlásil epidemii za mezinárodní stav nouze v oblasti veřejného zdraví. „Neudělal jsem to lehkovážně. Jsem hluboce znepokojen rozsahem a rychlostí šíření epidemie,“ řekl v úterý ke svému nedělnímu rozhodnutí.
Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyhlásilo vypuknutí eboly v Kongu a sousední Ugandě za kontinentální stav nouze v oblasti veřejného zdraví. Vyhlášení umožňuje africkému CDC se sídlem v Etiopii mobilizovat dodatečné zdroje, včetně týmů pro reakci na mimořádné události a operací dohledu.
CDC vyjádřilo hluboké znepokojení nad vysokým rizikem regionálního šíření v důsledku intenzivního přeshraničního pohybu obyvatelstva, mobility související s těžební činností a nejistoty v zasažených oblastech. Mezi rizikové faktory patří také slabá opatření v oblasti prevence a kontroly infekcí a blízkost zasažených oblastí ke Rwandě a Jižnímu Súdánu.
Šéf afrického CDC Jean Kaseya upozornil, že ohnisko nákazy se nachází v jednom z nejsložitějších operačních prostředí na kontinentě. Oblast se vyznačuje nejistotou, mobilitou obyvatelstva, křehkými zdravotnickými systémy a omezenou dostupností lékařských opatření proti virové nemoci ebola kmene Bundibugyo. Africké CDC s WHO úzce spolupracuje na posílení koordinace.
Epidemii eboly způsobuje v tomto případě kmen Bundibugyo, proti kterému neexistuje specifická vakcína ani cílená léčba. Ochrana se tak opírá zejména o rychlé vyhledávání případů, izolaci nemocných a důsledná hygienická opatření. Virus se přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených osob a počáteční příznaky mohou připomínat například chřipku či malárii, což ztěžuje včasné odhalení nákazy.
Možnosti vakcín a léčby
„Zkoumáme na mezinárodní úrovni, jaké kandidátské vakcíny nebo léčebné postupy jsou k dispozici a zda by některé mohly být v této epidemii užitečné,“ uvedla zástupkyně WHO v Kongu Anne Anciová. Očkovací látky jsou dostupné pouze pro kmen Zaire, který byl identifikován v roce 1976, a bez dalších studií je nelze použít proti jiným kmenům.
Podle agentury AP se virus v regionu šířil nejméně několik týdnů bez odhalení, což nyní komplikuje snahy o jeho kontrolu. První potvrzené úmrtí nastalo už 24. dubna v oblasti Bunia, ale laboratorní výsledky přišly s odstupem a původně nezjistily přesný typ eboly. WHO byla na zvýšený počet úmrtí upozorněna až začátkem května, přičemž první potvrzení eboly přišlo až 14. května.
Podle konžského ministra zdravotnictví Samuela Rogera Kamby úřady prověřují další možné případy nákazy, a skutečný rozsah infekce se tak může lišit. WHO mezitím označila epidemii za mezinárodní stav ohrožení veřejného zdraví.
Případy se objevily v několika oblastech včetně Bunie, Gomy, Butemba, Mongbwalu a Nyakunde. Jeden případ a jedno úmrtí hlásí také Uganda u osob, které přicestovaly z Konga. Mezi nakaženými je i americký lékař, který působil v nemocnici v provincii Ituri.