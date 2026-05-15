Agentura Reuters pak večer oznámila, že ohnisko nemoci v pátek potvrdila i sousední Uganda. Ta zatím eviduje jednoho nakaženého, který zemřel.
Ugandské ministerstvo zdravotnictví zatím eviduje potvrzený případ nákazy u muže, který byl občanem Konga. Žádné místní případy Uganda zatím nepotvrdila. Pacient zemřel na jednotce intenzivní péče poté, co se u něj objevily krvácivé příznaky, které jsou pro ebolu typické.
„CDC má rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti v reakci na ohniska eboly, s ministerstvem zdravotnictví Konžské demokratické republiky úzce spolupracujeme,“ řekl úřadující ředitel Jay Bhattacharya. CDC podle něj poskytuje technickou pomoc vládám Konga i Ugandy.
Výsledky předběžných laboratorních testů potvrdily přítomnost viru ve 13 z 20 konžských vzorků. Testy provedl konžský Národní institut pro biomedicínský výzkum.
Podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse vyslala WHO do oblasti už minulý týden svůj tým, aby pomohl s vyšetřováním ohniska a s odběrem vzorků. První výsledky ebolu nepotvrdily, nová analýza ve čtvrtek už ano. WHO zároveň uvolňuje 500 tisíc dolarů (10,4 milionu Kč) na podporu reakce konžských úřadů, uvedla agentura AP.
Konžská provincie Ituri je odlehlá oblast se špatnou dopravní infrastrukturou. Navíc ji sužuje násilí, které páchá řada povstaleckých i provládních ozbrojených skupin.
Loni v prosinci konžské úřady oznámily konec epidemie eboly v provincii Kasai na jihu země, kde propukla v září. Podle tamního ministerstva zdravotnictví si vyžádala 43 obětí.
Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Už několik let proti ní existují vakcíny. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11 tisíc lidí.