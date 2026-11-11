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V Koreji vjel autobus plnou rychlostí do kolony aut, zraněných jsou desítky

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  10:17aktualizováno  10:17
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Řidič příměstského autobusu v jihokorejském Songnamu asi 20 kilometrů jihovýchodně od metropole Soulu během ranní dopravní špičky narazil do více než 30 vozidel stojících na červenou. Bezmála 60 lidí je zraněných.

Řidič ve věku okolo 60 let na jihu Songnamu naboural do čtyř dalších autobusů, nákladního vozu a 27 osobních automobilů, než se autobus zastavil o svodidlo. Narážel do vozidel na trase dlouhé přibližně 100 až 150 metrů, napsala agentura Jonhap.

Autobus v jihokorejském Songnamu narazil v ranní špičce do 32 vozidel stojících na červenou. (11. listopadu 2026)
Autobus v jihokorejském Songnamu narazil v ranní špičce do 32 vozidel stojících na červenou. (11. listopadu 2026)
Autobus v jihokorejském Songnamu narazil v ranní špičce do 32 vozidel stojících na červenou. (11. listopadu 2026)
Autobus v jihokorejském Songnamu narazil v ranní špičce do 32 vozidel stojících na červenou. (11. listopadu 2026)
4 fotografie

Záběry z místa nehody ukazují zničený předek autobusu zaklíněného ve svodidle. Podle místního hasičského sboru bylo zraněno nejméně 57 lidí, z toho devět vážně. Nikdo ale není v ohrožení života.

Řidič vyšetřovatelům řekl, že mu nefungovaly brzdy. Policie uvedla, že řidič nebyl pod vlivem alkoholu, chce ale prověřit, zda neužíval drogy.

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