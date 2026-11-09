„Vyšetřování bude pokračovat, nachází se v počáteční fázi,“ uvedl Nowak. Střelec, kterého média identifikovala jako čtyřiadvacetiletého Michala Oksińského z města Ostrowiec Świentokrzyski, ráno v nemocnici zemřel.
Dvojice policistů ho bezprostředně po jeho útoku v Krakově dopadla a postřelila. Ještě před střelbou na náměstí podle vyšetřovatelů zřejmě zabil další tři lidi: své rodiče a sestru, jejichž těla byla nalezena v bytě rodiny.
V autě Oksińského se našly dvě poloautomatické pušky AR-15 a dvě pistole, píše agentura PAP s odvoláním na Nowaka. Kromě toho bylo ve vozidle několik set kusů munice, sdělil mluvčí.
„Víme, že k březnu letošního roku (útočník) vlastnil oprávnění pro jednu poloautomatickou pušku a jednu pistoli a že navštěvoval střelnici,“ uvedl Nowak. Ministr spravedlnosti Waldemar Žurek dříve uvedl, že vláda v reakci na tragédii přezkoumá předpisy týkající se požadavků na držitele zbrojních průkazů. Podle prokuratury vlastnil zbrojní průkaz střelec i jeho otec a podle dřívějších informací se našly zbraně i u nich doma.
Bezpečnostní složky našly v útočníkově autě a u něj také nejméně čtyři mobilní telefony a v jeho bytě elektronické zařízení. „Nyní se zaměříme na zjištění toho, co k tomuto činu vedlo. To zahrnuje otázku motivů i případnou inspiraci či možnou pomoc ze strany dalších osob,“ řekl Nowak.
O motivech útočníka zatím není z oficiálního vyšetřování nic známo. Podle Nowaka v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné informace, které by umožnily jednoznačně určit jeho motiv nebo ho spojit s nějakou konkrétní ideologií.
Ministr vnitra Marcin Kierwiński nedlouho po sobotním útoku mluvil o možných krajně pravicových názorech střelce, což podle médií vyvolalo ostrou kritiku především ze strany pravice. Předseda strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński je označil za „sprostou lež“.
Kierwiński v neděli večer v pořadu stanice TVN 24 vysvětloval, že hovořil o předběžných zjištěních, nikoliv o konečných závěrech. „Řekl jsem také, že to bude vyžadovat ověření. Vím, že to vyvolává emoce, především na pravé straně politického spektra,“ uvedl Kierwiński s tím, že nechce emoce jitřit. „Vždy se objevují první informace a první stopy, a proto jsem se vyjádřil tak, jak jsem se vyjádřil,“ sdělil ministr. Policie podle něj prověřuje tuto vyšetřovací verzi, ale nikdo nevynáší soudy. „Je třeba prozkoumat každý možný motiv i veškeré okolnosti,“ dodal ministr.
Mluvčí polské vlády Adam Szlapka k vyjádření Kierwińského o možných krajně pravicových názorech útočníka stanici TVN 24 řekl, že dokud nebudou mít bezpečnostní složky k dispozici všechny informace, je lepší s hodnocením počkat. „I když existují první stopy a náznaky, tak jak řekl ministr, příště by bylo lepší vyčkat,“ odpověděl Szlapka na dotaz.
Ministr spravedlnosti Waldemar Žurek sdělil, že vyšetřování bude pokračovat navzdory útočníkově smrti. Cílem je zjistit, zda jednal sám, nebo zda byl inspirován nějakou skupinou. „Shromažďují se důkazy, ale nebudu je zveřejňovat. Žádám o zdrženlivost,“ řekl ministr.