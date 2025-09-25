V Kremlu by měli začít hledat kryt, pokud Rusko neukončí válku, vzkazuje Zelenskyj

„Měli by vědět, kde jsou kryty,“ řekl Zelenskyj. „Potřebují to. Pokud válku nezastaví, určitě to budou potřebovat,“ dodal. Na ruské civilisty ukrajinská armáda podle něj útočit nebude, protože „my nejsme teroristé“. Mocenská centra, jako je Kreml, ale v úvahách ukrajinských plánovačů figurují, zdůraznil Zelenskyj.
Ukrajinský prezident řekl, že při schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem získal jeho jednoznačnou podporu k úderům proti ruské energetické infrastruktuře a zbrojovkám. Podotkl, že pokud Ukrajina od Spojených států získá dodatečné zbraně dalekého dosahu, použije je.
Zelenskyj řekl, že během úterní schůzky se na Trumpa obrátil s konkrétní žádostí týkajícími se nového zbraňového systému, který by podle něj přinutil ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout za jednací stůl. O jaký systém jde, ale neprozradil.
Zelenskyj se také opět vyjádřil ke kritice ze strany Trumpa a některých zástupců jeho administrativy kvůli tomu, že na Ukrajině se v době válečného stavu nekonají volby. Řekl, že nemá v úmyslu Ukrajinu vést i v době míru a slíbil, že až bude dosaženo příměří, požádá parlament, aby uspořádal volby.