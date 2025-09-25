V Kremlu by měli začít hledat kryt, pokud Rusko neukončí válku, vzkazuje Zelenskyj

Autor: ,
  17:11aktualizováno  17:11
Pokud Rusko neukončí válku proti Ukrajině, měli by se lidé v Kremlu připravit hledat úkryt, vzkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios. Zdůraznil však, že ukrajinská armáda nebude útočit na civilisty, protože „Ukrajina není teroristický stát“.
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN. (24. září 2025) | foto: Reuters

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
12 fotografií

„Měli by vědět, kde jsou kryty,“ řekl Zelenskyj. „Potřebují to. Pokud válku nezastaví, určitě to budou potřebovat,“ dodal. Na ruské civilisty ukrajinská armáda podle něj útočit nebude, protože „my nejsme teroristé“. Mocenská centra, jako je Kreml, ale v úvahách ukrajinských plánovačů figurují, zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident řekl, že při schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem získal jeho jednoznačnou podporu k úderům proti ruské energetické infrastruktuře a zbrojovkám. Podotkl, že pokud Ukrajina od Spojených států získá dodatečné zbraně dalekého dosahu, použije je.

Zelenskyj řekl, že během úterní schůzky se na Trumpa obrátil s konkrétní žádostí týkajícími se nového zbraňového systému, který by podle něj přinutil ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout za jednací stůl. O jaký systém jde, ale neprozradil.

Zelenskyj se také opět vyjádřil ke kritice ze strany Trumpa a některých zástupců jeho administrativy kvůli tomu, že na Ukrajině se v době válečného stavu nekonají volby. Řekl, že nemá v úmyslu Ukrajinu vést i v době míru a slíbil, že až bude dosaženo příměří, požádá parlament, aby uspořádal volby.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.