O incidentu píší i další média, včetně portálu BBC News.
„Očití svědci události, kteří žijí v blízkosti, hovořili o mnoha výstřelech, zraněných a stopách krve na zemi,“ napsal portál.
SBU nejprve vydala prohlášení, že spolu s HUR zabránila ruské tajné službě spáchat teroristický útok proti jednomu z vůdců ruského opozičního hnutí, který přicestoval na Ukrajinu. Později uvedla, že se její vyšetřovatelé stali terčem „ozbrojeného útoku skupiny osob“, a proto SBU nasadila zásahové komando Alfa. To použilo zbraně k potlačení odporu útočníků, kteří se ukázali být příslušníky jedné z jednotek ukrajinských ozbrojených sil.
Tu SBU neupřesnila. HUR se podle médií dosud nevyjádřila.
V centru incidentu se podle médií ocitl zástupce velitele Ruského dobrovolnického sboru, který bojuje na straně Ukrajiny, Stepan Kaplunov.
Jeho právník Taras Borovskyj řekl serveru RBK-Ukrajina, že SBU se historkou o zmaření připravovaného atentátu snaží zamaskovat, že jeho klienta před několika dny „unesla“ a pak se ve středu – při domovní prohlídce ve vojákově bydlišti – střetla s Kaplunovovými spolubojovníky z jednotky začleněné do HUR. Ti se prý bránili holýma rukama, ale ze strany SBU se střílelo, a tak dva příslušníci HUR utrpěli těžká zranění a jeden byl zraněn lehce, tvrdil advokát. Kaplunov byl mezitím propuštěn na svobodu.
„Nikdo nemá právo beztrestně unášet vojáky, střílet na ulicích našich měst, vydávat a plnit zločinné rozkazy,“ řekl serveru RBK-Ukrajina šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov, který dříve velel HUR. Za nezbytné pokládá „zevrubné a nestranné vyšetření“ incidentu, kterým se podle něj již zabývá státní úřad pro vyšetřování a generální prokuratura.
Poradce ukrajinského prezidenta Dmytro Litvin v odpovědi na otázku novinářů o reakci Volodymyra Zelenského sdělil, že šéf státu si předvolal náčelníky bezpečnostních složek a požadoval, aby incident vysvětlili veřejnosti, dodala BBC.