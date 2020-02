V londýnské mešitě byl pobodán muž. Policisté zadrželi pravděpodobného pachatele

„Policisté byli odpoledne povoláni do mešity poblíž parku Regent’s Park kvůli zprávám o útoku bodnou zbraní. Na místě našli zraněného muže ve věku kolem 70 let. Jeho stav byl vyhodnocen jako neohrožující na životě,“ uvedla v dnešním prohlášení londýnská policie. Pode svědků byla oběť pobodána na krku.



#INCIDENT Police were called to a mosque near Regents Park at 3.10pm to reports of a stabbing. A man, in his 70s, was found injured. His condition has been assessed as non life-threatening.



A man has been arrested on suspicion of attempted murder.https://t.co/K3UpX2Wyty