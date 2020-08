V Louisianě začal úklid po hurikánu Laura, místo katastrofy navštívil Trump

Hurikán čtvrté kategorie si podle nejnovějších údajů vyžádal 16 obětí, více než polovina z nich ale přišla o život kvůli otravě oxidem uhelnatým při nesprávné manipulaci s generátory. Hurikán, který provázel vichr o síle až 240 kilometrů za hodinu, tuto část Spojených států zasáhl ve čtvrtek ráno. Na jihozápadě Louisiany teď lidé stojí před rozhodnutím, zda se vrátit domů a živořit v mizerných podmínkách, nebo počkat, než se podaří obnovit alespoň dodávky vody a elektřiny.

Louisianské úřady odhadují, že voda neteče v domácnostech více než 220 000 lidí a upozorňují, že obnova infrastruktury potrvá týdny až měsíce, v plném rozsahu dokonce roky. Čtyři desítky domů s pečovatelskou službou jsou teď závislé na generátorech a není jasné, zda klienti z jedenácti těchto zařízení se do nich po evakuaci budou moci vrátit.

Silnice v zasažených městech blokují popadané stromy a zpřetrhané dráty elektrického vedení. Ve městech nefungují semafory, mnoho lidí má poničené domy.

WATCH: President Trump surveys damage from Hurricane Laura in a neighborhood in Lake Charles, LA. pic.twitter.com/EYleEptMMU