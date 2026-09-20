Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy, v Berlíně slaví Levice. Merz: Katastrofa

Autor: ,
  18:45aktualizováno  18:59
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Spolupředseda AfD Tino Chrupalla a volební lídr v Meklenbursku-Předním...

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla a volební lídr v Meklenbursku-Předním Pomořansku Leif-Erik Holm oslavují výsledek voleb ve Schwerinu. (20. září 2026) | foto: Reuters

Lídryně strany Die Linke Elif Eralpová slaví zveřejnění prvních odhadů výsledků...
Německý kancléř Friedrich Merz reaguje na výsledek zemských voleb. (20. září...
Zemská premiérka a volební lídryně SPD Manuela Schwesigová reaguje na výsledky...
Lídryně strany Die Linke Elif Eralpová slaví zveřejnění prvních odhadů výsledků...
89 fotografií
Zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle prognóz vyhrála Alternativa pro Německo (AfD), druhá je sociální demokracie (SPD). CDU kancléře Merze má pět až 5,5 procenta. Volby v Berlíně vyhrála podle prognóz s náskokem Levice, CDU je druhá, AfD třetí. Merz slíbil pokračování reforem, jsou podle něj prostředkem proti jedu autoritářství. Chce pokračovat jako kancléř.

Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala AfD v Meklenbursku-Předním Pomořansku 37 až 38 procent hlasů. Na druhém místě těsně skončila sociální demokracie (SPD) zemské premiérky Manuely Schwesigové. Podle prognóz dostala 35,5 až 36,5 procenta hlasů. Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze se pohybuje na hranici vstupu do zemského sněmu. Má mezi pěti a 5,5 procenta hlasů.

Do zemského sněmu ve Schwerinu se podle prognóz dostaly takéLevice s šesti až 7,5 procenta hlasů, Zelení s 5,5 procenta a podle prognózy stranice ARD také Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s pěti procenty hlasů. ZDF této straně připisuje jen 4,8 procenta, do sněmu by se tak podle ní nedostala.

V Meklenbursku-Předním Pomořansku, řídce osídlené spolkové zemi na severovýchodě Německa, žije zhruba 1,6 milionu obyvatel. Volit jich dnes mohlo 1,3 milionu. Sociální demokracie tu byla hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly jasné vítězství AfD. Sociální demokracie zemské premiérky Schwesigové ale v posledních týdnech před volbami mocně dotahovala. Podle prognóz se jí ale nakonec zvítězit nepodařilo.

Vzestup extrémů v Berlíně

Levice v Berlíně obdržela podle prognóz ARD a ZDF 24,5 až 26 procent hlasů. Na druhém místě s odstupem skončila CDU, která podle obou prognóz dostala 20 procent hlasů. Na třetím místě je AfD, která dostala mezi 13,5 a 16 procenty. Odhady se budou v průběhu večera ještě zpřesňovat.

Podle prognóz se do berlínské Poslanecké sněmovny dostala také strana Zelených s 15 až 15,5 procenta hlasů, sociální demokracie s 12 procenty a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s pěti procenty hlasů.

V Berlíně žije zhruba 3,9 milionu obyvatel, hlasovat mohlo 2,5 milionu voličů. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci bez volebního práva. Poprvé mohli v Berlíně volit také šestnáctiletí a sedmnáctiletí.

Merz chce pokračovat

Kancléř Merz v reakci na výsledky voleb slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách. Jsou podle něj prostředkem proti jedu autoritářství. Zdůraznil, že hodlá ve funkci kancléře pokračovat.

Výsledek voleb v Meklenbursku-Předním Pomořansku označil Merz za „katastrofu“. Kandidát CDU na berlínského primátora Stefan Evers podle Merze navzdory těžkým podmínkám dosáhl „slušného výsledku“.

Analytici už před volbami upozorňovali, že kombinace vítězství AfD a Levice ve volbách v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně by byla pro Merze černým scénářem. Očekává se, že by na něj mohl dál růst tlak, aby funkci kancléře opustil. Předsedkyně AfD Alice Weidelová ho vyzvala, aby vyvodil z výsledků voleb důsledky.

Merz ale zdůraznil, že hodlá dál jako předseda vlády pracovat na reformách. „Reformy musí přijít,“ zdůraznil v projevu těsně po zveřejnění prognóz. Reformy jsou podle něj „prostředkem proti autoritářství“, díky nim lze dosáhnout opět blahobytu pro všechny. „Přijímám tuto zodpovědnost,“ dodal Merz.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.