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Zemřel kmotr mexických kartelů. Jeho příběh ožil v seriálu Narcos: Mexiko

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  7:29
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Otec zakladatel. Vizionář. Ano, to někdejší federální policista Miguel Ángel...

Otec zakladatel. Vizionář. Ano, to někdejší federální policista Miguel Ángel Felix Gallardo z kartelu Guadalajara vytvořil v osmdesátých let první koordinovanou síť mexických trustů. Jeho zatčení v roce 1989 (ve vězení je dodnes) celou zločineckou stavbu vyhodilo do vzduchu. | foto: commons.wikimedia.orgCreative Commons

Převoz obávaného narkobarona Miguela Ángela Félixe Gallarda
Takhle teď vypadá narkobaron Miguel Ángel Félix Gallardo.
Takhle teď vypadá narkobaron Miguel Ángel Félix Gallardo.
Miguel Ángel Félix Gallardo a Amado Carrillo Fuentes v seriálu Narcos: Mexiko
6 fotografií
V Mexiku v neděli zemřel, zdá se přirozenou smrtí, jeden z historicky nejvlivnější drogových baronů Miguel Ángel Félix Gallardo. Bylo mu 80 let. Píší to agentury s odkazem na prohlášení úřadů. Gallardo zažil vrchol své kriminální moci v 80. letech, od roku 1989 byl ve vězení.

Podle médií věznice ve státě Jalisco, kde se Gallardo nacházel, nechala drogového exbarona v pátek převést naléhavě do nemocnice. Tam také dnes zemřel. Za příčinu smrti některá mexická média označila selhání vnitřních orgánů.

Gallardo patřil k zakladatelům vlivného kartelu Guadalajara. Během své kriminální kariéry dostal několik přezdívek, které měly odrážet jeho prominentní postavení ve zločinecké hierarchii, například šéf šéfů, kmotr či drogový car. Jeho příběh se stal také předlohou pro seriál Narcos: Mexiko, který zachycuje vzestup drogových kartelů v zemi a Gallardovu roli v jejich budování.

Jeho kriminální organizace měla kontrolu nad pašováním drog do Spojených států. Ve vězení si odpykával dlouhé tresty za řízení kartelu a vraždu agenta americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) Enriqueho Camareny v roce 1985.

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