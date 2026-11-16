Zemřel kmotr mexických kartelů. Jeho příběh ožil v seriálu Narcos: Mexiko

Podle médií věznice ve státě Jalisco, kde se Gallardo nacházel, nechala drogového exbarona v pátek převést naléhavě do nemocnice. Tam také dnes zemřel. Za příčinu smrti některá mexická média označila selhání vnitřních orgánů.
Gallardo patřil k zakladatelům vlivného kartelu Guadalajara. Během své kriminální kariéry dostal několik přezdívek, které měly odrážet jeho prominentní postavení ve zločinecké hierarchii, například šéf šéfů, kmotr či drogový car. Jeho příběh se stal také předlohou pro seriál Narcos: Mexiko, který zachycuje vzestup drogových kartelů v zemi a Gallardovu roli v jejich budování.
Jeho kriminální organizace měla kontrolu nad pašováním drog do Spojených států. Ve vězení si odpykával dlouhé tresty za řízení kartelu a vraždu agenta americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) Enriqueho Camareny v roce 1985.