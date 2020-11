V Minsku se opět protestovalo proti Lukašenkovi. Policie prohledávala auta i nákupní centra, zadržela 680 lidí

Shromáždění, které se původně konalo v centru Minsku, pořádkové síly rozehnaly a oblast zatarasily obrněnými vozidly. Demonstranti se rozešli po městě. Vznikaly tak menší skupinky lidí s bílo-červeno-bílými vlajkami opozice, protestující křičeli „Ať žije Bělorusko!“ nebo „Moc patří lidu!“.



Belarus protests last 92 days or three months. And there is no chance people will give up. But what we need right now — international solidarity and support!✌️ pic.twitter.com/xOVpgm1C0G