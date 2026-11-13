Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Moskvě vybuchlo auto s bývalým mluvčím proruského expremiéra Ukrajiny

Autor: ,
  10:35
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil a jeho řidič utrpěl zranění. Ruské i ukrajinské telegramové kanály informují, že vozidlo značky Toyota řídil někdejší tiskový mluvčí bývalého ukrajinského premiéra Mykoly Azarova Sergej Zavorotnyj. Ve čtvrtek exploze výbušného zařízení v autě usmrtila v Petrohradu ruského vojenského důstojníka.
Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil. (13. listopadu 2026)
Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil. (13. listopadu 2026)
Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil. (13. listopadu 2026)
Na jihu Moskvy explodoval osobní automobil. (13. listopadu 2026)
11 fotografií

Zdroj z bezpečnostních složek agentuře TASS k dnešnímu výbuchu v Moskvě řekl, že „na Kirovohradské ulici u domu číslo pět vybuchlo osobní auto. V důsledku toho byl zraněn řidič auta, skončil v nemocnici“. Policie kvůli tomu část ulice uzavřela. Na místo vyjela skupina vyšetřovatelů ruského vyšetřovacího výboru.

Ruské zdroje Zavorotného označují za politologa, ukrajinské zdroje o něm píší jako o člověku, který roky šíří protiukrajinskou propagandu.

Ukrajinský expremiér Azarov, který ukrajinskou vládu vedl za působení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, uvedl, že ověřuje informace o zranění svého někdejšího tiskového mluvčího. Azarov po svržení Janukovyče v roce 2014 uprchl do Ruska.

Ve čtvrtek v Petrohradu při explozi podle ruských médií zemřel plukovník sloužící u 6. gardové armády vzdušných sil a sil protivzdušné obrany, která je součástí ruských vzdušných a kosmických sil. Z nastražení výbušného zařízení na jeho auto je podezřelý 31letý obyvatel, který mezitím uprchnul do zahraničí.

Terčem atentátů od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se stala řada ruských vojáků a lidí jinak zapojených do agrese Ruska proti sousední zemi.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.