Žoldáky v Rusku vítá nová jednotka. Položí život za dvě stě tisíc rublů

V Moskvě založili novou vojenskou jednotku, do které se mohou hlásit žoldnéři se zájmem o boje na Ukrajině. Napsal o tom zpravodajský portál Meduza. Podle listu se zájemci nechávají do útvaru najímat od 1. července, a to za více než 200 000 rublů měsíčně (75 100 korun).