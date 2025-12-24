V Moskvě opět zahřměly výbuchy na ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé

V Moskvě zahřměly znovu výbuchy na ulici, na které před dvěma dny při explozi nálože nastražené v autě zahynul ruský generál. Terčem útoku se tentokráte stala dvojice dopravních policistů, kteří zahnuli poté, co jim neznámí útočnici vhodili do auta výbušninu, tvrdí zpravodajské kanály na síti Telegram. O život přišel také třetí člověk, informovaly úřady.
„Incident se odehrál poblíž policejní stanice. Očití svědci vypověděli, že slyšeli přinejmenším dva hlasité výbuchy a pak uviděli kouř a plameny,“ napsal server Gazeta.ru.

Připomněl, že 22. prosince na stejné ulici na jihu Moskvy vybuchlo auto a o život přišel generál Fanil Sarvarov, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ruských ozbrojených sil.

Vyšetřovatelé a kriminalisté zjišťují okolnosti incidentu na jihu Moskvy, při kterém zemřeli dva pracovníci dopravní policie a třetí osoba, uvedl Vyšetřovací výbor, který v Rusku sehrává roli federální kriminální ústředny.

