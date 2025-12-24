„Incident se odehrál poblíž policejní stanice. Očití svědci vypověděli, že slyšeli přinejmenším dva hlasité výbuchy a pak uviděli kouř a plameny,“ napsal server Gazeta.ru.
Připomněl, že 22. prosince na stejné ulici na jihu Moskvy vybuchlo auto a o život přišel generál Fanil Sarvarov, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ruských ozbrojených sil.
Vyšetřovatelé a kriminalisté zjišťují okolnosti incidentu na jihu Moskvy, při kterém zemřeli dva pracovníci dopravní policie a třetí osoba, uvedl Vyšetřovací výbor, který v Rusku sehrává roli federální kriminální ústředny.
|
22. prosince 2025