V Nashvillu nabízí odměnu za dopadení původce záhadné exploze. Škody jsou ohromující, řekl guvernér

Nashvillská policie přijela v pátek ráno místního času (po poledni SEČ) do vylidněného centra města na základě ohlášení údajné střelby. Na místě však našla jen obytný vůz, z něhož se do okolí hlasitě ozýval nahraný záznam varující před brzkým výbuchem. Vozidlo pak o několik minut později skutečně explodovalo. Policisté v okolí výbuchu objevili lidské ostatky, stále však není jasné, zda souvisí s incidentem.

Výbuch způsobil rozsáhlé výpadky komunikace, protože zasáhl centrální kanceláře telekomunikační společnosti AT&T její telefonní a síťové ústředny. Podle agentury AP nefungují policejní pohotovostní systémy ve státech Tennessee, Kentucky a Alabama, výpadek komunikace hlásí rovněž několik nemocnic. V blízkém okolí rovněž není mobilní signál. AT&T se však zatím nevyjádřila k tomu, kolik lidí celkově incident a přerušení jejích služeb zasáhlo.

. @MNPDNashville @JohnCooper4Nash I would like to put up a $250,000 reward to anyone who provides information that leads to the arrest and conviction inside of your process, of the this Nashville incident. We can’t have our streets terrorized like this. #horror pic.twitter.com/k9fNjRjklZ