Ve zlatém dole u Marsa Alam v Egyptě se zřítila hornina, jeden člověk zemřel

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  7:02aktualizováno  7:02
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Pracovníci dolu sukari u Marsa Alam v Egyptě. (14. září 2006) | foto: Profimedia.cz

Při zřícení horniny v největším egyptském zlatém dole přišel o život jeden pracovník a dalších pět bylo zraněno. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na prohlášení egyptského ministerstva ropného průmyslu a minerálních zdrojů.

Provoz v dole je do ukončení vyšetřování neštěstí pozastaven.

Nehoda se stala v tunelu v podzemní části zlatého dolu Sukari, který se nachází asi 30 kilometrů jihozápadně od letoviska Marsá Alam v egyptské Východní poušti. Důl provozuje společnost Sukari Gold Mines, společný podnik egyptské vlády a těžaře AngloGold Ashanti, který v roce 2024 převzal předchozího provozovatele dolu, společnost Centamin.

Zranění pracovníci byli převezeni do nemocnice v Marsá Alamu. Ministerstvo uvedlo, že podle prvních lékařských zpráv je jejich stav stabilní. Ministr Karím Badaví nařídil sestavení komise, která má nehodu vyšetřit, určit její příčiny, prověřit postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví v dole a doporučit opatření k prevenci podobných nehod, uvádí se v prohlášení.

Důl Sukari produkuje zhruba 500.000 uncí (přes 15.550 kg) zlata ročně a do egyptské ekonomiky každoročně přináší stovky milionů dolarů. Zároveň je považován za klíčový projekt vládního úsilí o rozvoj těžebního sektoru a přilákání zahraničních investic.

Důlní nehody jsou v Egyptě relativně vzácné. Rozsáhlá moderní těžební činnost se zde soustřeďuje převážně právě ve zlatém dole Sukari.

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