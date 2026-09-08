V Německu dopadli podezřelého ze série sabotáží, zadrželi ho při dopravní kontrole

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  12:44aktualizováno  13:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Německá policie zadržela muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech Německa. Podle agentury DPA muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách. Web deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) píše, že byl zadržen při dopravní kontrole.

Úřady po 48letém muži z Gevelsbergu v jižním Porúří pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat.

Naposledy v pondělí bylo na dráty vysokého napětí poblíž elektrárny Weisweiler – velmi blízko místa, kde policie muže zadržela – objeveno několik odpalovacích zařízení. Kromě toho vyšetřovatelé na místě našli další dopis, v němž se jeho autor k činům přihlásil.

V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel.

V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny.

V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow-Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde. Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že jde pravděpodobně o akty „klimatického terorismu“ spáchané osamocenou osobou. Policie podle médií v té souvislosti pátrala po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu na západě Německa, který je údajně odpůrcem využívání fosilních paliv.

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