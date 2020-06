Egypt hlásí rekordní nárůst nově nakažených. V New Yorku se podařilo koronavirus zkrotit

Egypt hlásí rekordní počet nakažených i zemřelých s covidem-19. Za poslední den v severoafrické zemi přibylo 1677 infikovaných a 62 mrtvých, informovalo v noci na neděli podle agentury Reuters egyptské ministerstvo zdravotnictví. Nejlidnatější arabská země přitom už ohlásila, že se 1. července otevře turistům.

Dohromady už egyptské úřady evidovaly 42 980 případů koronavirové nákazy a 1484 souvisejících úmrtí.



Egypt přitom tento týden oznámil, že od 1. července obnoví plánované mezinárodní lety a otevře zahraničním turistům nejméně koronavirem zasažené resorty. O dovolenou v Egyptě je podle cestovních kanceláří velký zájem i mezi českými turisty.

Pandemie způsobená koronavirem zastavila egyptský turistický sektor, který tvoří zhruba pět procent jeho hrubého domácího produktu (HDP). V březnu severoafrická země ve snaze zpomalit šíření koronaviru pozastavila pravidelné mezinárodní lety a zavřela restaurace, hotely a kavárny.

V Německu za uplynulý den přibylo 247 nových případů nákazy koronavirem a šest mrtvých. Dohromady tak spolková republika zaznamenala už 186 269 nakažených a 8787 lidí s nemocí covid-19 tam zemřelo. Vyplývá to z nedělních údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Z nákazy se podle RKI v Německu dosud zotavilo 172 200 lidí, což je o 300 víc než v předchozím dni.



Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu těsně nad hodnotou 1.0 a činí 1,02. To znamená, že jeden nakažený v průměru nakazí jednoho dalšího člověka. Podle agentury DPA podává tento údaj obraz o dění starém zhruba deset dní. O den dříve toto číslo činilo 0,87.

Od poloviny května udává RKI taky takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy. Tato hodnota 13. června činila 1,09. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Starosta Sao Paula se nakazil koronavirem

Brazílie v uplynulých 24 hodinách zaznamenala 892 mrtvých s nemocí covid-19 a nákaza koronavirem se tam potvrdila u dalších 21 704 lidí. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví to napsala agentura Reuters. Starosta Sao Paula Bruno Covas, který se léčí s rakovinou, mezitím v sobotu podle agentury AFP oznámil, že se u něj potvrdila nákaza koronavirem. Starosta uvedl, že nemá příznaky a v práci hodlá pokračovat z izolace.



V pátek Brazílie co do počtu úmrtí s koronavirem předstihla Británii a stala se po Spojených státech v tomto ohledu druhou nejvíce zasaženou zemí světa. Celkový počet zemřelých s koronavirem v této latinskoamerické zemi s posledními čísly vystoupil na 42 720, zatímco nákaza se tam potvrdila už u 850 514 lidí.

Starosta Sao Paula Covas, který od loňského roku bojuje s rakovinou, v sobotu na instagramu oznámil, že se u něj potvrdila nákaza koronavirem. „Dnes jsem byl pozitivně testován na koronavirus. Jsem v pořádku. Bez příznaků,“ napsal.

Starosta ve videu sdíleném na stejné sociální síti uvedl, že se u něj nákaza potvrdila při běžné prohlídce, v minulosti mu prý test vyšel čtyřikrát negativně.

Brazilské největší město Sao Paulo se chystá vyzdvihnout ostatky ze starších hrobů, a uvolnit tak místo na hřbitovech v době, kdy rychle přibývají zemřelí v souvislosti s covidem-19. O plánu podle listu The Washington Post informovaly pohřební služby města. Exhumace se má týkat jen hrobů, které jsou staré alespoň tři roky. Ostatky zemřelých mají být zabaleny, označeny a dočasně přesunuty do dvanácti zásobníků, které hřbitovy dostanou k dispozici v příštích dnech. Zásobníky by podle pohřební služby mohly být převezeny do kostnice.

Adenilson Costa, který pracuje jako hrobník na největším městském hřbitově Vila Formosa, uvedl, že i před pandemií covidu-19 se na hřbitově exhumovalo denně okolo 40 rakví s ostatky lidí, jejichž blízcí přestali za místa platit. V posledních týdnech se tento počet ale více než zdvojnásobil.

Ve dvanáctimilionovém Sao Paulu zemřelo ke čtvrtku 5480 lidí pozitivních na koronavirus, a město je tak jedním z největších ohnisek viru v Brazílii. Ta je ze zemí Latinské Ameriky virem nejhůře zasažená. Objevují se obavy, že se zde bude dál zvyšovat počet infikovaných mimo jiné kvůli tomu, že starosta města Bruno Covas rozhodl tento týden o částečném uvolnění protikoronavirových opatření a lidé se nahrnuli do obchodních center a do hromadné dopravy.

Čína hlásí za poslední dva měsíce nejvíce nově nakažených

Pevninská Čína zaznamenala v sobotu 57 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od 13. dubna. Šestatřicet nových případů eviduje Peking, což je největší denní nárůst v hlavním městě od začátku zveřejňování dat. S odvoláním na nedělní oznámení čínské zdravotnické komise to napsala agentura Reuters.



V 38 případech šlo podle úřadů o lokální přenos infekce. Devatenáct nově nakažených onemocnělo v cizině, z toho 17 infikovaných cestovatelů hlásí provincie Kuang-tung.

Peking zaznamenal velký nárůst poté, co zahájil hromadné testování na tržišti Sin-fa-ti v jihozápadní oblasti Feng-tchai. Nyní hlavní město eviduje 36 nových případů covidu-19, zatímco o den dříve hlásilo šest nově nemocných.

Feng-tchai kvůli nárůstu případů v sobotu zakázal turismus a sportovní akce, což vyvolalo obavy z druhé vlny covidu-19.

Americký stát New York v pátek zaznamenal 32 úmrtí souvisejících s nemocí covid-19, oznámil v neděli místní guvernér Andrew Cuomo. Podle televize CNN řekl, že to je nejnižší denní počet obětí „jaký jsme viděli od chvíle, kdy tohle začalo“. New Yorku už se podle Cuoma podařilo koronavirus „zkrotit“.

„Všechny zprávy jsou velmi, velmi dobré,“ prohlásil guvernér na úvod svého pravidelného brífinku. Uvedl například, že počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem v jeho státě klesl na 1734, tedy na nejnižší úroveň od 20. března. „Dokázali jsme to, zkrotili jsme tu bestii,“ citovala jej CNN.

New York byl na jaře dlouho epicentrem šíření viru SARS-CoV-2 ve Spojených státech a místní úřady už evidují 387 000 potvrzených případů nákazy, přičemž covidu-19 připisují přes 30 000 úmrtí. Růst počtu nakažených ovšem už řadu týdnů zpomaluje a podle Cuoma se teď v New Yorku koronavirus šíří pomaleji než v kterémkoli jiném americkém státě.