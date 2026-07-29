Německá vládní rošáda je hotová. Merz ji zpackal, blíží se konec jeho éry, píší média

Vlivný člen CDU a tehdejší předseda parlamentní frakce unie CDU/CSU Spahn v polovině července oznámil, že se spolu s manželem Danielem stali rodiči, a to díky náhradní matce v USA. V Německu je ovšem náhradní mateřství zakázané mimo jiné kvůli odporu CDU.
Sám Spahn proti němu v minulosti vystupoval. Vysloužil si proto ostrou kritiku. Ne však proto, že by udělal něco nelegálního, ale proto, že využil možnosti obejít německé zákony, zatímco jiným lidem svou politikou náhradní mateřství v Německu upírá. Po třech dnech od oznámení o narození syna Spahn na svou funkci rezignoval.
Merz, který měl se Spahnem napjaté vztahy, využil situace a prosadil další změny ve vládě i ve své straně. Na post po Spahnovi nominoval dosavadního ministra pro zvláštní úkoly a šéfa úřadu kancléře Thorstena Freie. Členové frakce jej ve středu do funkce zvolili s podporou více než 90 procent hlasů.
Freiovu funkci v čele úřadu kancléře svěřil Merz dosavadní ministryni zdravotnictví Nině Warkenové a vedením jejího ministerstva pověřil dosavadního generálního tajemníka CDU Carsten Linnemanna. Warkenové a Linnemannovi dnes prezident Frank-Walter Steinmeier předal pověřovací listiny.
Kancléř se zároveň rozhodl odvolat z funkce ministra dopravy Patricka Schniedera, s jehož prací byl dlouhodobě nespokojený. Německá média minulý pátek ráno s odvoláním na vysoce postavené zdroje o Schniederově konci ve vládě informovala. Merz to ale nakonec na tiskové konferenci týž den neoznámil.
Podle médií totiž vybraný náhradník Fritz Güntzler nabídku stát se ministrem na poslední chvíli odmítl. V neděli nakonec sám Schnieder požádal o odvolání z funkce, aby ukončil „nedůstojný stav“. Ministerstva dopravy se ve středu po převzetí pověřovacích listin ujal poslanec Steffen Bilger.
Konec Merzovy éry?
Chaotický postup při rekonstrukci vlády se stal terčem kritiky nejen z řad opozice, ale i od členů Merzovy CDU. Nejostřeji se proti způsobu odvolání ministra dopravy Schniedera ohradila zemská organizace CDU v Porýní-Falci, jejímž členem Schnieder je a kterou vede jeho bratr a zemský premiér Gordon Schnieder.
Předseda brémské organizace CDU Heiko Strohmann listu Tagesspiegel řekl, že ve straně roste nespokojenost s kancléřem. „Nechci říct, že nálada je katastrofální. Ale míříme už tím směrem,“ uvedl.
Merz dříve řekl, že Schniederovi poděkoval za práci a „vyjádřil politování, že výměna v úřadu kvůli neočekávaným okolnostem nebyla komunikována podle plánu“. Vyjádřil také přesvědčení, že nepokoj uvnitř strany se do konce parlamentních prázdnin v září uklidní.
Podle německých médií Merz rekonstrukci vlády zpackal, a propásl tak šanci, jak zlepšit svůj obraz u veřejnosti i svou pozici ve straně po Spahnově pádu. Například podle bavorského listu Merkur je dost možné, že se „Merzova éra chýlí ke konci“.
Kancléř je nyní u veřejnosti krajně neoblíbený. Podle nedávného průzkumu pro stanici RTL/ntv je s jeho výkonem spokojeno jen 14 procent respondentů. Preference jeho CDU a sesterské bavorské CSU se nyní v průzkumech pohybují mezi 20 až 23 procenty. Případné předčasné volby by vyhrála Alternativa pro Německo (AfD) s 27 až 28 procenty. Tajná služba loni tuto stranu označila za prokazatelně pravicově extremistickou.