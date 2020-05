V Německu ubývá počet nově nakažených koronavirem. V Latinské Americe je největším ohniskem Brazílie

Berlín Německo za uplynulý den zaznamenalo 362 nových případů nákazy koronavirem, dalších 47 pacientů v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Vyplývá to z středeční statistiky německého Institutu Roberta Kocha (RKI).

Denní bilance zemřelých se v porovnání s předchozím dnem drží na zhruba stejné hodnotě, infikovaných je řádově méně. V úterý institut evidoval 45 obětí a 432 nových případů nákazy.



Koronavirem se v Německu, jehož populace čítá 83 milionů, od propuknutí epidemie nakazilo 179 364 lidí, z čehož 8349 zemřelo. Převážná většina pacientů (okolo 162 800) se vyléčila, což je oproti předchozímu dni nárůst o zhruba 800.



Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo bezmála 46 500 lidí. Na druhém místě je s více než 37 500 nakaženými nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Počet nakažených v Brazílii stále stoupá

Brazílie za posledních 24 hodin zaregistrovala dalších 16 324 případů nákazy koronavirem. V souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo nově 1039 pacientů. V obou případech se jedná o znatelně vyšší bilanci, než v předchozí den. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters.



V úterý brazilské úřady oznámily 11 687 nově potvrzených případů infekce a 807 obětí. Dosud nejvyšší bilance nakažených (bezmála 20 000) i zemřelých (1188) hlásila tato jihoamerická země s 210 miliony obyvatel minulý týden.

Brazílie od propuknutí nákazy v zemi koronavirus potvrdila u celkem 391 222 lidí, z čehož dosud 24 512 pacientů zemřelo. V počtu nakažených ji celosvětově překonávají pouze Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,67 milionu lidí.

Brazílie je nejhůře zasaženou zemí v Latinské Americe co se zemřelých i nakažených týče. Na kontinentu ji následuje Peru, které má podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse bezmála 130 000 potvrzených případů nákazy, a Chile s téměř 78 000 nakaženými. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie.

Peru za uplynulý den zaregistrovalo rekordní přírůstek 5772 nových infekcí a 159 dalších úmrtí, čímž celková bilance obětí vystoupala na 3788. V zemi s 33 miliony obyvatel je nejhůře zasaženou oblastí metropole Lima a sousedící přístavní město Callao, které dohromady evidují 70 procent všech případů.

Koronavirová krize tvrdě dopadla i na Mexiko, kde za uplynulý den úřady zaznamenaly dosud nejvyšší počet nových úmrtí i potvrzených případů. V souvislosti s covidem-19 zemřelo za den podle úřadů 501 lidí, čímž celková bilance úmrtí vystoupala na 8134. V zemi se 126 miliony obyvatel se od propuknutí nákazy nakazilo 74 560 lidí, z toho je 3455 nových případů.

Pevninská Čína ve středu oznámila jeden nový případ koronavirové nákazy, tedy o šest méně, než v předchozím dni. Infekce se prokázala u člověka, který se vrátil ze zahraničí. S odvoláním na středečním prohlášení čínské zdravotnické komise o tom informovala agentura Reuters.

Komise také uvedla, že koronavirus se prokázal u dalších 28 lidí, kteří ovšem nevykazují žádné příznaky nemoci. Takové případy Čína nezaznamenává v celkové bilanci. Podle té se od propuknutí nákazy v zemi s 1,3 miliardovou populací nakazilo 82 993 lidí, z čehož 4634 pacientů zemřelo.

V USA zemřelo skoro 100 tisíc lidí na covid-19

Spojené státy již třetí den za sebou registrují méně než 700 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19. Vyplývá to z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově monitoruje. Za posledních 24 hodin USA registrovaly 657 úmrtí, o den dříve to bylo 532.



Ve Spojených státech, které jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa, od propuknutí nemoci v zemi zemřelo 98 875 lidí z celkového počtu bezmála 1,7 milionu nakažených. Za uplynulých 24 hodin JHU zaregistrovala okolo 18 000 nových případů nákazy, což je méně, než o den dříve.

Denní bilance úmrtí v této zemi s 330 miliony obyvatel od dubna do května pravidelně překračovala hranici 2000, je to však již téměř 20 dní, co byl počet obětí takto vysoký, uvádí agentura AFP. Za poslední tři týdny denní přírůstek zemřelých v souvislosti s covidem-19 pravidelně klesá pod 1000.