V Německu zemřel muž, jemuž kolega před lety otrávil svačinu

BERLÍN Deset měsíců poté, co soud v německém Bielefeldu poslal na doživotí do vězení Klause O., který dával kolegům do jídla jed, zemřela jedna z jeho obětí. Šestadvacetiletý muž byl několik let ve vegetativním stavu, poté, co mu Klaus O. nasypal na chleba jedovatý prášek. O jeho úmrtí ve čtvrtek informuje agentura DPA s odvoláním na zemský soud v Bielefeldu.

Tento soud v březnu loňského roku tehdy 57letého Klause O. poslal na doživotí do vězení za pokusy o vraždu a těžké ublížení na zdraví. Muž z nejasných důvodů svým spolupracovníkům několik let otravoval svačiny a nápoje látkami obsahujícími rtuť a kadmium. Jeden z kolegů upadl do vegetativního stavu, další dva mají vážně poškozené ledviny, napsala agentura AP.

Klaus O. byl zatčen předloni v květnu, když ho bezpečnostní kamera zachytila, jak v nestřeženém okamžiku sype podezřelý prášek na obložený chleba kolegy, s nímž pracoval ve firmě ve městě Schloss Holte-Stukenbrock v Severním Porýní-Vestfálsku. Loňský rozsudek nad Klausem O. není podle DPA pravomocný, protože muž u spolkového soudního dvora podal dovolání.