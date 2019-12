V New Yorku útočník v domě rabína pobodal pět lidí. Policie zadržela jednoho podezřelého

New York Neznámý útočník pobodal ve městě Monsey nedaleko New Yorku pět lidí v domě židovského rabína. Podle svědků se následně snažil proniknout i do nedaleké synagogy, což se mu však nepodařilo. Policie následně zadržela podle listu The New York Times jednoho podezřelého.

Zatím ale není jasné, zda má čin protižidovské pozadí. Americká média zároveň upozornila na to, že v poslední době v oblasti roste počet antisemitsky motivovaných útoků. Maskovaný pachatel vtrhl v sobotu večer místního času (brzy ráno SEČ) do domu během oslav svátku chanuka, jichž se účastnilo kolem stovky lidí. Podle jednoho ze svědků vytáhl nůž z pouzdra, jež bylo velké „přibližně jako koště“ a začal bez varování útočit na lidi hned, jak vstoupil do dveří. Pět lidí s různě vážnými bodnými zraněními skončilo v péči lékařů, jednoho z nich útočník bodl šestkrát, uvedla agentura Reuters. Podle představitelky místní židovské organizace byl jeden z pobodaných rabínův syn.

Útočník následně z domu uprchl a snažil se dostat do přilehlé synagogy. Lidé, kteří byli uvnitř, však podle svědků zřejmě slyšeli výkřiky z domu rabína a zamkli proto dveře, aby se útočník nemohl dostat dovnitř. Podle jednoho z místních představitelů policie později zadržela podezřelého člověka na severu Manhattanu v okolí čtvrti Harlem, napsal The New York Times. Jeho identitu ale uneuvedla. Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová uvedla, že ji incident „hluboce znepokojil“. „Máme tady nulovou toleranci pro nenávistné činy jakéhokoli druhu,“ napsala na twitteru. Incident odsoudil i starosta New Yorku Bill de Blasio. „Nenávist v našem městě nemá místo,“ napsal na twitteru s tím, že se jedná o útok na všechny obyvatele New Yorku. Okres Rockland, kde se incident udál, sestává z pěti měst severozápadně od New Yorku, v nichž žije přes 300 000 lidí. Asi 31 procent z místních obyvatel je židovského vyznání, v oblasti je také velký počet ultraortodoxních židovských komunit. Útoků na židovské obyvatelstvo v regionu v poslední době přibývá. V pátek policie zesílila hlídky ve čtvrti Brooklyn kvůli údajně „znepokojivému“ nárůstu násilných antisemitských incidentů. Policie také stále vyšetřuje útok z letošního listopadu, kdy byl před synagogou na předměstí New Yorku pobodán ultra ortodoxní žid. V případu zatím nikoho neobvinila a neuvedla ani, zda se jednalo o zločin z nenávisti.