V Nigérii našli v další islámské škole 500 připoutaných žáků, jde již o třetí podobný případ

Agentura Reuters oznámila, že v nejnověji odhaleném případě už byl zadržen majitel školy a pět zaměstnanců.



Podle Reuters roste tlak na vládu, aby zakročila proti dalším podobným školám, v nichž mohou být ve stejné situaci tisíce dětí.

Rescued from Nigerian 'torture' school



"I was tortured every day, to the point of fainting three times, look at my mouth and broken gums."

This is the story of 67 boys and men rescued from an ‘inhumane and degrading’ purported Islamic school in northern #Nigeria. pic.twitter.com/9CBDzM3mq2