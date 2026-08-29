V nigerském hlavním městě byly ráno slyšet výstřely a exploze

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  7:27aktualizováno  7:27
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V několika částech nigerského hlavního města Niamey se v sobotu brzy ráno ozývaly výstřely a exploze. Informovala o tom s odvoláním na dva svědky agentura Reuters.

Její zdroj z bezpečnostních služeb pak uvedl, že „teroristé“ zaútočili na mezinárodní letiště a pokusili se prolomit bezpečnostní perimetr kolem prezidentského paláce.

Agentura AFP s odvoláním na místní obyvatele informovala o střelbě v okolí vojenské základny sousedící s mezinárodním letištěm. Upozornila, že letiště se letos již dvakrát stalo terčem útoku džihádistů.

První útok provedla v lednu místní odnož teroristické sítě Islámský stát (IS). Ke druhému útoku z konce června se pak přihlásila konkurenční skupina JNIM, která je odnoží Al-Káidy.

Oba útoky se armádě podařilo odrazit. V Nigeru již tři roky vládne vojenská junta, která se snaží násilí ze strany džihádistů potlačit, píše AFP.

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