V Nizozemsku se konají volby. Podle průzkumů vyhraje Wildersova strana

Volby se konají poté, co Wilders loni v červnu stáhl svou podporu čtyřkoaliční pravicové vládě kvůli sporu o zpřísnění azylové politiky. Jeho krok vyvolal natolik silnou vlnu odporu, že všechny hlavní politické formace od té doby vyloučily, že by s ním vstoupily do nové koalice.
Nynější kampaň znovu ovládlo téma migrace, přičemž i umírněné strany zpřísnily své postoje. Wilders prosazuje úplné odmítání žádostí o azyl a chce, aby armáda chránila nizozemské hranice. Významnou úlohu měla také otázka nedostatkového bydlení - v zemi s 18 miliony obyvatel chybí podle odhadů až 400.000 bytů.
Průzkumy naznačují, že ve 150členném parlamentu může PVV získat 29 křesel, což je zhruba o třetinu méně než byl její volební zisk z roku 2023 (37). Posiluje naopak koalice Zelených a Strany práce, sondáže jí přisuzují zisk 24 mandátů. Třetí jsou v průzkumech křesťanští demokraté (CDA) s 22 mandáty, posiluje také liberální strana D66.
Očekává se, že sestavení nové vlády potrvá měsíce. Pokud parlament odmítne Wilderse jako premiéra menšinové vlády, právo sestavit kabinet patrně přejde na druhou nejsilnější stranu. Vzhledem k tomu, že se do parlamentu může dostat až 16 stran, je pravděpodobný vznik široké středové či středolevé koalice.
Volební místnosti se otevírají v 07:30 a zavírají ve 21:00.