V Evropě se objevila smrtící droga s tváří Donalda Trumpa, varuje Nizozemsko

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  10:15aktualizováno  10:15
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Syntetická droga podobná extázi s ve tvaru obličeje Donalda Trumpa se objevila v Nizozemsku. (29. srpna 2028) | foto: Trimbos Institut NL

Před tabletami syntetické drogy extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa varoval nizozemský institut Trimbos, který se zabývá závislostmi a duševním zdravím. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin (PMMA) a mohou být životu nebezpečné.

Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech, kde si uživatelé mohou nechat drogy před užitím prověřit.

PMMA se do určité míry podobá methylendioxymethamfetaminu (MDMA), aktivní látce běžně obsažené v tabletách extáze, jeho účinek se ovšem projevuje se zpožděním, což zvyšuje riziko předávkování. Několik hodin po požití PMMA mohou uživatele náhle postihnout nevolnost, zrychlený srdeční tep, křeče a extrémně zvýšená tělesná teplota.

Institut zveřejnil fotografie nebezpečných tablet na svém webu. Na přední straně tablety je vyražen Trumpův obličej, na zadní slovo „Trump“ a písmena „NL“ poukazující na Nizozemsko (Nederland). Na jedné z tablet je zelený obličej, na další obličej žlutý. Institut uživatele vyzval, aby tyto tablety v žádném případě nekonzumovali.

Výroba, prodej i užívání extáze jsou v Nizozemsku podle agentury AP nezákonné, přesto je tato taneční droga v hudebních klubech a na festivalech značně rozšířená. Podle zprávy nizozemské vlády z roku 2024 ji ročně užilo přibližně 550.000 lidí.

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