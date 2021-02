V Polsku lyžařské vleky nestojí. Svírá je ale nejistota, zda zase nebudou muset zavřít

ŘÍM/VARŠAVA/PRAHA Zasněžené svahy u severních sousedů nyní nabízejí legální sjezdování i pro návštěvníky z Česka. Lyžařská střediska v Itálii se navzdory očekávání nakonec neotevřou, vláda se obává šíření mutací covidu.

Nadšení, ale i zklamání a nejistota nad tím, co bude v příštích týdnech. Takové emoce provázejí částečné otevření lyžařských sjezdařských areálů ve dvou evropských zemích, v Polsku a Itálii.

Kdo si chtěl zalyžovat, měl tuto zimu v Evropě zatím jen velmi úzké možnosti. Z lyžařských velmocí byly až do uplynulého víkendu v provozu lanovky a vleky jen v Rakousku a ve Švýcarsku. Ovšem vzhledem k restrikcím pro vstup zahraničních návštěvníků tamější střediska fungují prakticky jen pro místní.

Ostatní evropské země, kde se lyžuje (například Bulharsko, Španělsko a částečně Skandinávie) jsou geograficky vzdálené nebo je do nich obtížný přístup.

Nyní se nabídka přece jen vylepšila. Již od minulého pátku totiž znovu zahájily provoz lyžařské areály v Polsku, a vzhledem k tomu, že na Slovensku ani v Německu není provoz lanovek a vleků povolen, je Polsko jedinou sousední zemí, kde se i návštěvníci z Česka mohou reálně „sklouznout“.

Napomáhají tomu i poměrně benevolentní podmínky vstupu do země. Již delší dobu totiž platí, že občané EU přijíždějící do Polska automobilem (nikoli hromadnou dopravou) nemusí do karantény ani se nechat testovat. A kdo vyrazí za lyžovačkou do Polska „na otočku“, tedy ráno tam a večer zpátky, neměl by v případě namátkové kontroly mít problémy ani při návratu do Česka. „Povinnost projít testem po návratu se vztahuje pouze na pobyty za hranicemi delší než 12 hodin,“ potvrdila pro Lidovky.cz tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Barbora Peterová.

Lyžovačka v Polsku teď pro Čechy není jen teoretická možnost: severní soused Česka sice hornatými krajinami neoplývá, většina z polských sjezdařských areálů je však umístěna blízko za českými hranicemi, tedy na polské straně Krkonoš, Jizerských a Orlických hor, případně ve Slezských Beskydech. Do lyžařského střediska Zieleniec, jednoho z nejlepších v zemi, se dokonce běžně přejíždí na lyžích od parkoviště Šerlich na české straně hranic.

V Itálii se lyžovat nebude

Po několika odkladech se měly v pondělí otevřít i sjezdovky v Itálii. Ještě v neděli odpoledne to vypadalo pro milovníky lyžování nadějně, ale pak přišlo večerní prohlášení italské vlády, které otevření lyžařských areálů zastavilo. Podle agentury DPA zdůvodnila vláda své rozhodnutí nebezpečím ze šíření nových variant koronaviru.

V průběhu minulého týdne se přitom hovořilo o tom, že bude lyžování povoleno právě kvůli koronavirovým opatřením jen v některých správních regionech. Povolení k obnovení lyžařského provozu měly ode dneška dostat pouze ty provincie, které se podle italské „koronavirové stupnice“ nacházejí ve dvou nejnižších stupních, bílé a žluté. Regiony v oranžové a červené zóně mají smůlu.

Italské ministerstvo zdravotnictví o víkendu na základě intenzity výskytu covidu přesunulo ze žluté do oranžové zóny mj. autonomní oblast Trentino, jednu z lyžařsky nejsilnějších oblastí Itálie. Nakonec ale ostrouhali všichni.

Přes určité uvolnění v Itálii stále platí zákaz cestování mezi správními regiony až na několik výjimek. I do těch oblastí Itálie, které se nachází na žlutém stupni, de facto mohou jen lidé ze širšího okolí, případně ti, kdo v oblasti vlastní druhou nemovitost. Další odsunutí otevření lyžařských areálů rozhodně není vítané zejména v severoitalských regionech, kde je provoz středisek ekonomicky významný a za normálních okolností zaměstnává desítky tisíc lidí. Rozhodně zde není slyšet mnoho optimismu.

„Letošní sezonu už samozřejmě nedoženeme,“ postěžoval si listu Torino Today Fabio Borio, šéf organizace Federalbherghi Torino sdružující největší ubytovatele v regionu Piemont. Sám doufal v zahájení provozu a včerejší vládní rozhodnutí mu udělalo čáru přes rozpočet. Obává se, že někteří jeho kolegové nemusí prodloužení uzávěry finančně přežít.