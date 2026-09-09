V Polsku se srazil rychlík s kamionem. Jedna cestující zemřela, mnoho zraněných

„Těžce zraněni jsou řidič nákladního vozu, strojvedoucí a ještě jedna cestující,“ uvedl prokurátor Robert Czerwiński podle listu Gazeta Wyborcza.
Rychlík InterCity Koziolek z Lublinu na jihovýchodě Polska do Štětína na severozápadě země vykolejil po srážce lokomotivy s nákladním autem na přejezdu u obcí Sokolniki Suche a Sokolniki Mokre v centrální části země.
Soupravou složenou z lokomotivy a šesti vagonů podle železniční společnosti PKP Intercity cestovalo okolo 120 lidí. Snímky z místa ukazují lokomotivu, která se převrátila na bok, a více či méně poničené vagony.
Na místě zasahovali zdravotníci, přiletěly také dva vrtulníky letecké záchranné služby. Jeden ze zraněných utrpěl srdeční zástavu, ale záchranářům se podařilo obnovit životně důležité funkce. Sanitka zraněného odvezla do nemocnice, řekl televizi TVN 24 mluvčí hasičů, kapitán Marcin Kowalski.
Okolnosti nehody zkoumá vyšetřovací komise.