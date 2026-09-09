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V Polsku se srazil rychlík s kamionem. Jedna cestující zemřela, mnoho zraněných

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  15:12aktualizováno  15:12
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K tragické nehodě došlo na železničním přejezdu v Polsku. Vlak se tam střetl s nákladním autem a souprava vykolejila. Původně dráhy informovaly o dvou desítkách raněných, včetně čtyř těžce. Jedna z cestujících však následně v nemocnici zraněním podlehla.

„Těžce zraněni jsou řidič nákladního vozu, strojvedoucí a ještě jedna cestující,“ uvedl prokurátor Robert Czerwiński podle listu Gazeta Wyborcza.

Při střetu vlaku s kamionem v Polsku zemřel jeden člověk, další jsou zranění. (9. září 2026)
Při střetu vlaku s kamionem v Polsku zemřel jeden člověk, další jsou zranění. (9. září 2026)
Při střetu vlaku s kamionem v Polsku zemřel jeden člověk, další jsou zranění. (9. září 2026)
Při střetu vlaku s kamionem v Polsku zemřel jeden člověk, další jsou zranění. (9. září 2026)
6 fotografií

Rychlík InterCity Koziolek z Lublinu na jihovýchodě Polska do Štětína na severozápadě země vykolejil po srážce lokomotivy s nákladním autem na přejezdu u obcí Sokolniki Suche a Sokolniki Mokre v centrální části země.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Soupravou složenou z lokomotivy a šesti vagonů podle železniční společnosti PKP Intercity cestovalo okolo 120 lidí. Snímky z místa ukazují lokomotivu, která se převrátila na bok, a více či méně poničené vagony.

Na místě zasahovali zdravotníci, přiletěly také dva vrtulníky letecké záchranné služby. Jeden ze zraněných utrpěl srdeční zástavu, ale záchranářům se podařilo obnovit životně důležité funkce. Sanitka zraněného odvezla do nemocnice, řekl televizi TVN 24 mluvčí hasičů, kapitán Marcin Kowalski.

Okolnosti nehody zkoumá vyšetřovací komise.

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