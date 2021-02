V Polsku vznikl detektor schopný rozpoznat koronavirus z dechu. Funguje podobně jako testery na alkohol

Varšava Za „pýchu celé Polské republiky“ označil prezident Andrzej Duda prototyp zařízení, které je schopno rozpoznat v dechu člověka, zda se nakazil koronavirem. Polský přístroj funguje podle hlavy státu podobně jako testery, kterými dopravní policisté kontrolují, zda řidiči nejsou pod vlivem alkoholu. Ale teprve jej čekají testy a schvalování, takže ještě není dostupný.

„Fouknete do otvoru a doslova po pár vteřinách se na displeji objeví výsledek. To skutečně dělá dojem,“ prohlásil Duda podle agentury PAP poté, co si přístroj osobně vyzkoušel - s negativním výsledkem. Prezident ale upozornil, že přístroj ještě není schválený, a tak všechny výsledky jsou „neoficiální“.



Doufá, že zařízení pomůže uchránit mnoho lidí před nákazou a usnadní život celé společnosti. „Věřím, že po zkouškách, které brzy začnou, bude moci začít hromadná výroba zařízení, které proslaví firmu po celém světě. Protože je to něco, co ještě dosud - nakolik je mi známo - nikdo nestvořil. Je to opravdová revoluce,“ zdůraznil Duda při čtvrteční návštěvě sídla společnosti v obci Zaczernie na jihu země. Firma ML System zde až dosud vyráběla hlavně fotovoltaické panely.

Agentura PAP se nezmínila, že by se při testování ve firemní laboratoři během prezidentovy návštěvy vyskytl případ odhalení nákazy.



Další testy mají podle šéfa firmy především prověřit citlivost a spolehlivost přístroje. Sám prezident nicméně již nyní nešetřil slovy chvály, včetně výrazů „inovativní“ a „geniální“ - a to i vzhledem k dosavadním metodám zjišťování nákazy.