Na Sicílii se utopila Češka. Pátrali po ní dva dny, její tělo nalezli v přístavu

„Naši kolegové z velvyslanectví v Římě jsou v kontaktu s rodinou zesnulé i s místní policií a poskytují potřebnou konzulární asistenci. Nad touto tragickou událostí vyjadřujeme rodině i blízkým zesnulé upřímnou soustrast,“ uvedl mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.
Podle italských médií lidé upozornili na tělo ženy ve vodě v přístavu v neděli ráno. Přivolaní záchranáři jí už nedokázali pomoci.
Podle stejných zdrojů vyšetřovatelé prověřují, zda žena skutečně zemřela po pádu do vody a zda její smrt byla nešťastnou náhodou či nehodou. Byla nařízena pitva.