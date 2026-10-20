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Na Sicílii se utopila Češka. Pátrali po ní dva dny, její tělo nalezli v přístavu

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  10:23aktualizováno  10:23
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Pobřeží města Marsala na Sicílii. | foto: Profimedia.cz

V přístavu města Marsala na Sicílii policie a záchranáři v neděli vylovili tělo české turistky, která se utopila. Podle místních médií žena pobývala v přístavu na pronajaté lodi. České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že na Sicílii nalezli mrtvou českou občanku. Podle úřadu se po ní pátralo od neděle, kdy její zmizení ohlásili spolucestující z jachty.

„Naši kolegové z velvyslanectví v Římě jsou v kontaktu s rodinou zesnulé i s místní policií a poskytují potřebnou konzulární asistenci. Nad touto tragickou událostí vyjadřujeme rodině i blízkým zesnulé upřímnou soustrast,“ uvedl mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.

Podle italských médií lidé upozornili na tělo ženy ve vodě v přístavu v neděli ráno. Přivolaní záchranáři jí už nedokázali pomoci.

Podle stejných zdrojů vyšetřovatelé prověřují, zda žena skutečně zemřela po pádu do vody a zda její smrt byla nešťastnou náhodou či nehodou. Byla nařízena pitva.

Marsala

Marsala

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